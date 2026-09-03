每日星座運勢／雙魚專業和創意靈感 提供同事參考

2026-09-03

牡羊座

短評：不可強求他人辦事，理性地看待為好。

【整體運★☆☆☆☆】

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，容易表達不清而導致誤會，不要急著處理愛情上的棘手問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯哦！

【財富運★★☆☆☆】

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：東南方向

金牛座

短評：團隊合作是事業突破的關鍵所在。

【整體運★★★★☆】

團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人適合約會，感情進展快速；已婚者多花點時間相互交流，可讓心靈得到慰藉。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度！

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象，不妨趁今日去買一點喜歡的東西或是出門遊覽一下；反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：今天身體狀況不錯，宜運動。

【整體運★★★☆☆】

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★★☆☆】

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：說出去的話很難收回。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

【愛情運★★☆☆☆】

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

【事業運★★★★☆】

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

處女座

短評：機會來臨前要做足準備。

【整體運★★☆☆☆】

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

【愛情運★☆☆☆☆】

覺得孤單又不易被理解，希望有一個人能關心你、愛護你。

【事業運★★★☆☆】

職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。

【財富運★★☆☆☆】

只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：人氣上升，社交活動是開心的時刻。

【整體運★★★☆☆】

見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？今天就是好時機，與另一半安排一次甜蜜的旅遊吧。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施加一點壓力就會讓你感到渾身不自在。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，有入不敷出的情況，借錢給朋友應有自己的底限，以免遭受損失唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：多與好友聯繫，可增進感情。

【整體運★★☆☆☆】

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

【事業運★★☆☆☆】

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

【財富運★★★☆☆】

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

射手座

短評：愛情運佳，成功機率高。

【整體運★★★★☆】

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

【愛情運★★★★☆】

今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故意的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：過程很重要，宜細心處理。

【整體運★★★☆☆】

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。

【事業運★★★☆☆】

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：機會要靠自己爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

【愛情運★★★★☆】

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

【財富運★★☆☆☆】

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 青金石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：心態好，自然覺得事事盡如人意。

【整體運★★★★★】

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★★☆】

羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

【財富運★★★★☆】

有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 香檳金

開運方位：東北方向

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