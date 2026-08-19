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女鬼索命是大吉？專家解析鬼月「10招財夢境」：1情境可能中樂透

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師表示，若在鬼月夢到特定的十種夢境，非但不代表不祥，反而可能會有財運到來。圖／AI生成 姜健平
命理專家小孟老師表示，若在鬼月夢到特定的十種夢境，非但不代表不祥，反而可能會有財運到來。圖／AI生成 姜健平

農曆七月民間常有許多民俗禁忌與傳說，而夢境在命理學中也被賦予不同的象徵意義。命理專家小孟老師日前於臉書發布影片表示，若在鬼月夢到特定的十種夢境，非但不代表不祥，反而預示著可能會有財運到來，甚至有發大財或困境解套的機會。

夢境一

夢到鬼穿牆：代表能夠穿越障礙。

夢境二

夢到往生的祖先：代表會中威力彩或樂透

夢境三

夢到燒紙錢且燒得很旺：代表基金、股票、房地產會漲到爆。

夢境四

夢到女鬼來索命：代表大吉，可投資海外房地產基金，都會發大財。

夢境五

夢到被鬼追：代表業績會發紅，錢會被人追著跑。

夢境六

夢到鍾馗：代表有貴人指點讓你發財。

夢境七

夢到七爺：代表會延壽、一箭發財（但夢到八爺不好）。

夢境八

夢到棺材：代表投資或任何困境都會解套。

夢境九

夢到自己變成鬼：代表會收回賬款。

夢境十

夢到家中有人往生：代表家人手氣很好，可借家人手氣買大樂透或威力彩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 夢境 樂透

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