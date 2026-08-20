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「4生肖」天性低調…下半年事業迎大爆發！訂單薪水翻倍漲

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出部分生肖平日性格沉穩低調、不愛張揚，但在2026年能憑藉長期累積的實力爆發快速累積財富。圖／AI生成 姜健平
搜狐網指出部分生肖平日性格沉穩低調、不愛張揚，但在2026年能憑藉長期累積的實力爆發快速累積財富。圖／AI生成 姜健平

許多人在職場或生意場上低調不張揚，但仍能展現實力獲取財富。搜狐網發布生肖運勢分析，指出部分生肖平日性格沉穩低調、不愛張揚，但在2026年的流年運勢加持下，下半年實力爆發，在事業與生意上光芒四射，快速累積財富。

生肖蛇／性格低調 才華有所發揮

2026年流年火氣相生，激活其蟄伏多年的才華，獨家技術與商業模式全面發功。職場上蛇主導的工作項目會獲得高層肯定，薪資三級跳；推出的主力商品知名度大好，訂單大幅增加，營收翻倍成長。

生肖牛／性格沉穩 默默穩扎穩打

2026年流年土氣生扶，牛多年累積的口碑爆發，會有貴人老客戶幫忙介紹生意，接到滿手訂單；職場上獲上司破格晉升，掌握核心決策權，短時間內快速發家致富，一展長才。

生肖兔／性格溫和 靠創意致富

2026年流年水氣滋養，兔的創意作品與營運方案在網路上爆火，快速建立知名度；生意上靠著貼心服務吸引優質客戶合作，客單價翻倍，財富增長遠超預期，短短數月財富躍升。

生肖猴／過去布局 搶搭到流量

2026年流年金氣生扶，猴的財運與事業迎來明顯轉機。猴過去投入的探索與布局開始看見成果，尤其是輕資產、網路經營、內容創作等領域，有望搭上流量風口，生意越做越旺，甚至一路做到市場前段班。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 招財 運勢 流年 職場 財運

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