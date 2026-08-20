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鬼月家裡「5物品」快丟掉！風水專家示警：嚴重恐招是非、堵死財路

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為家中有枯萎植物恐影響運勢。圖/ingimage
圖為家中有枯萎植物恐影響運勢。圖/ingimage

民間信仰與陽宅風水觀念中，農曆七月（鬼月）被視為氣場較為敏感的時節，部分家居物品的擺設被認為可能影響家運與財運。風水專家王崑山在粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」分享的陽宅風水注意事項。

王崑山以民俗觀點指出家中若擺放特定物品，容易造成正財難入、家運不寧，甚至招惹口舌是非與破財，建議民眾進行相應的調整與維修。

針對民俗風水建議，影片特別列出以下5點注意事項：

一、陽台/玄關不掛風鈴：風鈴聲容易招陰引靈，導致正財進不來、家運不安寧，應將其移除。

二、枯死或發霉植物：代表死氣沉沉，象徵運勢受阻與財氣停滯，請及時修剪或換新。

三、破損的鏡子：代表氣場破損，容易招惹口舌、是非與破財，請直接更換新鏡。

四、財位放乾燥花：放在財位象徵財氣枯竭，因不帶生財，移至其他地方放置即可。

五、停走的時鐘：時針停擺象徵時運停滯、財路卡死，應趕快更換電池或送修，切勿讓其持續停著。

民間風水說法提供給民眾作為居家整理與佈置的參考，保持環境整潔與物品運作正常，有助於維護良好的居住氛圍。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 風水 禁忌

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