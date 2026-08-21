處暑迎來命運轉折！3生肖運勢翻紅、資源大增
處暑的「處」有停止、退去之意，象徵暑氣開始收尾，秋意慢慢靠近。這段時間不像盛夏那樣急著往外衝，反而更適合收斂、整理、把方向重新看清楚。2026年處暑的國曆運勢區間為2026年8月23日至2026年9月6日，適合安頓心神、修整計畫，也為接下來的收成運先鋪好路。
圖片來源：科技紫微網
如何在處暑接好運
第一招：普渡祈福安心法
處暑前後常與中元祭祀氛圍相近，可用簡單、誠心的方式祭拜祖先或參與普渡，感謝過去的照顧，也象徵替家宅與心境安定能量。心安了，面對外界變動就不容易慌。
第二招：清補飲食養氣法
處暑後可多吃水梨、柚子、銀耳、蓮子等清潤食材，讓身體與情緒從燥熱慢慢轉為平穩。這也是一種很務實的開運：睡得好、吃得順，氣場自然不亂。
第三招：輕運動聚運法
可每天安排散步、瑜伽、伸展或太極等輕運動，不求爆汗，只求氣血流動。處暑講究收斂，過度用力反而消耗，穩穩動起來，能幫你把財運與人緣慢慢聚回來。
哪些生肖在處暑前後轉運
生肖蛇
處暑前後，生肖蛇的策略感與判斷力仍然在線，越懂得收斂步調，越能掌握主導權。工作上有機會解決難題、接下重要任務，也適合把合作條件重新談清楚。感情上魅力不差，但請少一點試探，多一點真誠。財運走穩，適合穩穩賺、慢慢累積；別貪短線，才不會讓剛轉旺的氣勢被消耗掉。
生肖鼠
生肖鼠在處暑期間，財運與資源流動感明顯。你適合談合作、跑案子、處理交易與收款，把握資訊快、機會快的節奏。感情方面也容易在社交或工作場合遇到聊得來的人，但穩定互動比快速升溫更重要。事業上越主動越有收穫；提醒你金流進出大，預備金、稅金、必要開支要先留好。
生肖龍
處暑這段時間，生肖龍很適合把資源重新整隊。工作上談判、簽約、整合合作都有機會進展，容易遇到更好的條件或被看見專業。感情上桃花多來自共同圈子，適合從互相支持開始。財運亮眼，但也容易因為太有信心而花得快；凡事先落袋、再規劃，這波好運會更紮實。
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