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今七夕！楊登嵙9招開運術 求子求財催桃花

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是七夕情人節，命理師楊登嵙分享，七夕的民俗習慣與傳統。圖／AI生成
今天是七夕情人節，命理師楊登嵙分享，七夕的民俗習慣與傳統。圖／AI生成

今天是國曆8月19日適逢農曆七月初七「七夕情人節」，命理師楊登嵙表示，民間自古流傳多項七夕習俗，只要把握良辰吉日操作，就能求才藝、旺姻緣、催文昌。

楊登嵙指出，欲習得巧藝者，可於七月七日晚間7時至9時（戌時）進行穿針線比賽，10分鐘內穿線愈多者，象徵才華洋溢；也可種植綠豆、紅豆、黃豆、黑豆、小麥等五色種子「種生乞巧」，觀察發芽情形祈求智巧。飲食方面，建議食用印有吉祥字樣的糕點或西瓜、哈密瓜等瓜類水果，取其「頂瓜瓜」的好彩頭。

求子求女者，可將雁、鴛鴦等吉祥圖案繫上紅帶放入水中，或將布娃娃寫下心願後置於水中，稱為「化生」。

傳統「曝書曝衣」習俗則源自漢代，楊登嵙建議，七夕當日將棉被、書籍拿至陽光下曝曬，象徵去除霉運、增添靈氣。

財運方面，家中供奉財神或土地公者，可於神像後方張貼紅紙香火催旺財運；早晨5時至7時（卯時）打水儲存的「天孫水」則相傳具有淨身、開智慧之效，用以洗頭洗臉可提升考運、化解厄運。

楊登嵙提醒，七夕又稱「紅鸞日」，女性可染指甲增添桃花運，顏色以豔紅或冠丹紅為佳，忌用白色；夫妻或情侶也適合在當日相約聽演唱會、唱KTV增進感情。此外，相傳七月初七為魁星爺誕辰，考生家庭可準備毛筆、粽子等祭品祈求「高中」。

楊登嵙表示，2026年七夕當天「喜星」、「桃花星」位居居家九宮格正中央，主掌人際、異性緣與事業運，建議在該方位擺放盛開植物或粉紅水晶球催旺人緣，但切忌擺放假花、空花瓶或大型空櫃，以免招致爛桃花。

七夕 桃花 命理師

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