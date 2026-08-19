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七夕不只是情人節！「3件大事撞一天」求桃花、拚考運、家有小孩都要看

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七夕不只是情人節！「3件大事撞一天」求桃花、拚考運、家有小孩都要看

聯合新聞網／ 文／谷帥臻　設計學博士、風水命理專家
圖/谷帥臻博士提供
圖/谷帥臻博士提供

每年七夕，大家想到的幾乎都是牛郎織女、情人約會、求桃花與拜月老，但2026年8月19日、農曆七月初七這一天，真正值得注意的其實不只有愛情。從傳統文化來看，七夕還包含乞巧、七娘媽信仰、孩子成長，以及祭拜魁星、祈求文運等多重意涵。換句話說，七夕不只是「求一個對的人」，更是提醒自己成為更好的人。

💕七夕不只求愛情，古人更在意「巧」

七夕又稱「乞巧節」，古代女子向織女乞求心靈手巧，因此「巧」代表的不只是女紅，更包含智慧、能力與技藝。如果放到現代，學生需要學習力，上班族需要專業能力，創業者需要判斷力，在AI快速改變世界的今天，每個人其實都需要自己的「巧」。

因此，七夕與其只問「我的桃花什麼時候來？」不如也問自己：「今年的我，有沒有比去年更有能力？」

💕台灣七夕還有七娘媽，守護孩子平安長大

在台灣民間信仰中，農曆七月初七也是七娘媽的重要日子。七娘媽被視為兒童守護神，台南等地更發展出著名的「做十六歲」成年禮，象徵孩子逐漸脫離童年，開始為自己的人生負責。

這也讓七夕多了一層很美的意義——成長。其實人的一生不只成年一次，離開學校、進入職場、結婚成家、中年轉型，每一次人生關卡，都像重新經歷一次自己的成年禮。

💕七月初七也是魁星日，考試、升遷族別錯過

很多人不知道，傳統民間也將農曆七月初七視為魁星誕辰。過去讀書人祭拜魁星，希望「魁星點斗、獨占鰲頭」，祈求科舉順利、金榜題名。

放到今天，魁星所象徵的「功名」早已不限於科舉。準備升學、國考、研究所、證照、公職考試，甚至正在爭取升遷、競賽與專業評鑑的人，都可以把七夕當成重新整理目標、提升行動力的重要時間點。

💕七夕旺文昌，做3件事比許願更重要

第一，整理書桌與工作桌，清除不必要的文件與雜物，減少視覺干擾，讓思緒重新歸零。第二，寫下一個今年最重要的目標，不要一次許十個願望，一張證照、一篇論文、一次升遷或一項專業能力都可以，目標愈具體，行動愈容易發生。第三，當天就開始行動，想考試就讀一個章節，想升遷就完成拖延的企畫，想增加專業就開始學習。

真正的開運並不是拜拜候等奇蹟出現，而是透過節日與儀式，重新提醒自己把注意力放回人生真正重要的事情。今年七夕，除了求桃花人緣，也別忘了為自己的學業、工作與人生求一份「巧」。七娘媽提醒我們成長，魁星提醒我們追求學問，而乞巧真正留下的智慧，就是：七夕可以等待良緣，更別忘了成就自己；當一個人開始讓自己變得更好，好運才真正有地方落腳。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

七夕 情人節 桃花 考運

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