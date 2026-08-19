不用羨慕情侶！3生肖3星座「七夕單身」反而大發財…他會遇到有錢桃花
8月19日正逢七夕情人節，看著別人成雙成對慶祝，單身的你也不要太難過。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，3生肖3星座，七夕單身反而大發財，快看看有誰吧。
▍單身反而更有錢生肖
Top3:生肖蛇的人：家運亨通 帶旺家人
屬蛇的人七夕之後家運非常好，一家人可以和樂融融，倘若你有什麼想法，或想投資什麼標的物也可以跟家人說，全家人都會因為你說的標的發大財。
Top2:生肖兔的人：機會湧現 旺到破表
七夕當天若能向神明祈求財，財富財運能量會快速提升，由其是創業的人效果會更好。
Top1生肖雞的人：投資大旺 找到財源
屬雞的人，在七夕過後可加碼一些股票基金，若手上有不錯的標的建議不要賣繼續投資會賺錢。
▍單身反而更有錢星座
Top3金牛座：財運解套 金錢桃花
金牛座木星入田宅宮，七夕時若你有套牢資金或類股，可以在七夕中午11：00-2：00買一罐水到土地公廟拜，慢慢的套牢資金容易解套，七夕的午時水帶有強大金錢貴人桃花，拜完後再喝下會有神奇效果。此外，還能出現有錢的桃花來喜歡你，讓你財運大發。
Top2獅子座：貴人出現 擊敗小人
獅子座木星入本命宮，七夕時會有貴人出現，倘若你近期遇見難關，只要在七夕七點向月亮禱告希望難關化解，七娘母就能幫你加持化解你的厄運，並且還能提升你的財運。
Top1牡羊座：創業成功 獲得提拔
牡羊座木星入偏財宮，有偏財機運，倘若你的工作是創業中人，你的績效會很好，萬事如意，如果你想要更好的話，七夕是很好求財運的時間點，不妨到月老廟，七娘媽或土地公廟求財並且做善事會有好的消息來臨。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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