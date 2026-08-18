七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

農曆7月7日除了是七夕外，更是眾所皆知的情人節、乞巧節，相傳古代女子會在這天祭拜七娘媽，祈求智慧、巧藝、好人緣與姻緣。易經專家「王老師」王昆山指出，現代人不妨趁七夕揪閨密一起做5件事，除了替自己增添好運，也能為桃花與人緣加分。 王昆山表示，19日是一年一度的七夕，過去則是女子祈求「巧」與福氣的重要節日，她們會聚在一起梳洗打扮、為指甲染色、品茶與逛市集，因此現代人也可延續這些習俗，透過生活儀式替自己轉換心情與氣場。 王昆山建議，七夕除了與另一半約會、拜月老求紅線外，也可與好姊妹相約做5件事來洗去晦氣，增加貴人運，包括指甲彩繪、洗頭髮、喝下午茶和逛街、買新衣和化妝品、以及祭拜七娘媽（織女）。 他提醒，七夕當天與閨密逛街買的新衣、化妝品，可以在當天下午拿去拜七娘媽，祈求變美、有好人緣，來的都會是正緣。不過他也提醒，當天應避免穿著破損衣物，尤其是破褲、破衣。民間認為七娘媽掌管織布，衣物出現破洞象徵「不圓滿」，可能被解讀為感情容易出現波折，因此七夕不妨換上完整、乾淨的新衣，討個好彩頭。 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

2026-08-18 10:07