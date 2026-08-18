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鬼月深夜驚見千元鈔散滿地 民眾怕怕不敢撿…專家曝真相提醒1禁忌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾深夜開車赫見大馬路上，千元大鈔散落一地，但因正值鬼月憂撿錢有忌諱或要冥婚，一度不敢撿，但又怕丟錢的人有急用，最終仍鼓起勇氣撿錢，並送往派出所招領。圖／民眾提供
民眾深夜開車赫見大馬路上，千元大鈔散落一地，但因正值鬼月憂撿錢有忌諱或要冥婚，一度不敢撿，但又怕丟錢的人有急用，最終仍鼓起勇氣撿錢，並送往派出所招領。圖／民眾提供

南投市有民眾深夜開車，意外發現大馬路上，千元大鈔散落一地，但因正值農曆七月，擔憂鬼月撿錢有忌諱或要冥婚，一度不敢撿，但又怕丟錢的人有急用，最終仍鼓起勇氣撿錢，一算竟有9000元，折騰近一小時，將錢全送往派出所招領。

對此，民俗專家廖大乙說，農曆七月撿錢確實要多加留意，因為除了冥婚，也有不少人會趁鬼月過厄運，但被作法的通常會用紅包袋或紅線綁，這種千萬不要撿。而散落一地的錢，通常是不小心遺失的，拾金不昧撿去給警察，是做好事幫助人。

而該起事件發生在14日晚間，胡先生當時駕車要去草屯接女友，行經華陽路時，赫然發現大馬路上散落著一張張的千元大鈔，下車確認真的是錢後，想到正逢鬼月，也擔心會不會是有人在找冥婚，一時之間不知道該不該撿，為此報警詢問。

胡先生打110告知在華陽路一帶，發現有千元大鈔散落一地，不確定該不該撿，警方建議他自行決定是否撿送附近派出所，最後他因已耽擱接女友的時間，且擔心丟錢的人有急用，最終決定鼓起勇氣先把錢撿起來，一算竟有9000元。

胡先生將9000元撿上車後，先去接女友，女友本來有些生氣他遲到，但得知是因為撿錢要送派出所，不是故意的，且是好事一件，不僅原諒他，兩人也一起將錢送去拾獲地點附近的派出所報案招領，警方也呼籲失主務必盡早到派出所認領。

此外，廖大乙也提到，為了改運，亂丟紅包給別人撿，並非好的行為，倘若真的覺得運勢欠佳，建議可利用農曆七月十五中元節，將1元、10元銅板，甚至百元鈔放入紅包袋封死，之後投入宮廟香油錢箱子，同樣有趨吉避凶的開運效果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 禁忌 南投

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