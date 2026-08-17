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命理師曾斷言Joeman「今年登巔峰」 神預言打臉引網朝聖：全命中

聯合新聞網／ 綜合報導
知名網紅Joeman近日因感情爭議引發關注，網友翻出過去命理影片與社群神準預言，掀起討論。圖／AI生成
知名網紅Joeman近日因感情爭議引發關注，網友翻出過去命理影片與社群神準預言，掀起討論。圖／AI生成

百萬知名創作者「Joeman」（九妹）近日遭前女友蕭伊踢爆交往期間的種種爭議，風波延燒之際，有網友翻出他去年邀請風水命理專家徐玉蘭到工作室論命的影片，當時專家鐵口直斷他2026年事業將攀上全新巔峰且紅鸞星動；未料當時一名熟悉紫微斗數的網友隨即發文「逆風打臉」，直指他今年恐因投機行為翻車且與女性密切相關。如今該篇半年前的預測貼文被網友挖出，引來上萬人瘋狂朝聖。

回顧去年發布的算命影片，風水專家徐玉蘭在解析Joeman的八字命盤時指出，其性格敢衝敢拚、追求極致，配合大運走勢將迎來強勁運勢。專家當時分析其八字喜火、土、金，並斷言：「2026年會比2021與2022年更好，不僅在台灣聲名大噪，連國際運勢都極佳，會拿很多獎」，甚至大膽預測這兩年有極高機率結婚，讓當事人聽聞後相當期待。

然而，該影片上架後不久，有網友便在Threads發文提出完全相反的命理見解。該名網友指出，對方的用神實為水、木，而火、土、金反而是忌神，直言2026丙午年對其而言絕非順遂之年，屬於「傷官見官」的走勢。

該網友進一步透過紫微斗數命盤分析，點出流年逢天機化忌且沖命宮，直言：「應該是做什麼投機的事情被抓到，而且跟女人應該也脫不了關係。」他當時更特別提醒，命格中需特別提防因貪戀名利女色而招致災禍，建議應多行善事回饋社會，否則好運恐將逐漸耗盡。

隨著近期感情爭議連環爆發，這篇於2025年底發布的貼文瞬間被推上風口浪尖，累積超過130萬次瀏覽。大批網友紛紛驚嘆「這根本是未卜先知的預言家」、「神準命中，完全沒有模糊空間」、「第一次看到把流年事件算得這麼精準的術士」。

Joeman 命理師 紫微斗數 算命 風水

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