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0817-0823唐綺陽星座運勢週報：事情變數多！水瓶有大咖貴人 雙魚感情桃花旺
【唐綺陽星座運勢週報8/17-8/23】
重要星象：太陽衝刺、天王星停滯、太陽進處女、金火土海Square
本週太陽衝刺，氣流較為紊亂，應嚴防高溫多保重身體。天王星停滯，事情變數多，容易發生大逆轉的情形。太陽進處女，眾人關注焦點轉至職場與工作。金火土海Square，開創星座者較容易面臨衝突狀況，多留意與家人夥伴之間的關係。
12星座個別影響：
獅子：內心迷惘先稍安勿躁，感情疑慮需好好整理
處女：事業選擇多感到困擾，感情容易看見小瑕疵
射手：勇敢結束過往是好事，感情隔閡爆開是轉機
魔羯：面對責難多自省調整，感情多積極溝通修復
牡羊：工作忙碌很有方向，感情因忙於事業暫忽略
雙子：事業收穫眾人支持，感情上避免當中央空調
天秤：事業遠距海外運勢佳，感情聚少離多反加分
水瓶：事業有男性大咖貴人，感情應避免太過強勢
金牛：工作大致順利微感辛苦，感情穩固就怕無聊
巨蟹：衝勁十足展現企圖，感情轉為主動獲得契機
天蠍：實至名歸收穫肯定，感情務實篤定散發魅力
雙魚：凡事善用人際獲幫助，感情桃花旺令人不安
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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