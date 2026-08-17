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0817-0823唐綺陽星座運勢週報：事情變數多！水瓶有大咖貴人 雙魚感情桃花旺

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽接受專訪。聯合報系資料照
唐綺陽接受專訪。聯合報系資料照

【唐綺陽星座運勢週報8/17-8/23】

重要星象：太陽衝刺、天王星停滯、太陽進處女、金火土海Square

本週太陽衝刺，氣流較為紊亂，應嚴防高溫多保重身體。天王星停滯，事情變數多，容易發生大逆轉的情形。太陽進處女，眾人關注焦點轉至職場與工作。金火土海Square，開創星座者較容易面臨衝突狀況，多留意與家人夥伴之間的關係。

12星座個別影響：

獅子：內心迷惘先稍安勿躁，感情疑慮需好好整理

處女：事業選擇多感到困擾，感情容易看見小瑕疵

射手：勇敢結束過往是好事，感情隔閡爆開是轉機

魔羯：面對責難多自省調整，感情多積極溝通修復

牡羊：工作忙碌很有方向，感情因忙於事業暫忽略

雙子：事業收穫眾人支持，感情上避免當中央空調

天秤：事業遠距海外運勢佳，感情聚少離多反加分

水瓶：事業有男性大咖貴人，感情應避免太過強勢

金牛：工作大致順利微感辛苦，感情穩固就怕無聊

巨蟹：衝勁十足展現企圖，感情轉為主動獲得契機

天蠍：實至名歸收穫肯定，感情務實篤定散發魅力

雙魚：凡事善用人際獲幫助，感情桃花旺令人不安

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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目前正值農曆七月期間，不少民眾已準備辦理普度儀式，命理師楊登嵙提醒，民間習俗於七月初一、十五、三十，以三牲或五牲祭拜無主孤魂，俗稱拜「中元公」，同時也是祭祖佳節。祭品可準備雞肉、鮮花、龍眼、荔枝、酒類及罐頭，水果建議挑選帶葉品項，象徵事業興旺、生意長紅。

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中元普渡，是不是覺得為了拜拜買零食花了不少錢，月底看著戶頭又要準備吃土了？先別急著勒緊褲帶，這禮拜的財運大門可是為某些人敞開啦！雖然高溫依然讓人每天只想躺平，但這幾天市場的賺錢風向悄悄起了變化，只要抓對時機，就算是在家吹冷氣也能看著存款數字往上飆。不管你是想補貼生活費還是存點私房錢，這波好運絕對不容錯過。快點往下滑，看看自己是不是本週被老天爺點名要發大財的超級幸運兒！

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