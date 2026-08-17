0817-0823唐綺陽星座運勢週報：事情變數多！水瓶有大咖貴人 雙魚感情桃花旺

中元普渡，是不是覺得為了拜拜買零食花了不少錢，月底看著戶頭又要準備吃土了？先別急著勒緊褲帶，這禮拜的財運大門可是為某些人敞開啦！雖然高溫依然讓人每天只想躺平，但這幾天市場的賺錢風向悄悄起了變化，只要抓對時機，就算是在家吹冷氣也能看著存款數字往上飆。不管你是想補貼生活費還是存點私房錢，這波好運絕對不容錯過。快點往下滑，看看自己是不是本週被老天爺點名要發大財的超級幸運兒！

2026-08-17 08:44