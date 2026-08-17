中元普度禁忌別踩雷 命理師教你拜出平安財運雙旺

目前正值農曆七月期間，不少民眾已準備辦理普度儀式，命理師楊登嵙提醒，民間習俗於七月初一、十五、三十，以三牲或五牲祭拜無主孤魂，俗稱拜「中元公」，同時也是祭祖佳節。祭品可準備雞肉、鮮花、龍眼、荔枝、酒類及罐頭，水果建議挑選帶葉品項，象徵事業興旺、生意長紅。

楊登嵙表示，若七月十五中元節當天未依習俗祭拜，恐使孤魂野鬼無以為食，家中可能因此被「做記號」，招致不順；反之若誠心祭拜、供品豐盛，好兄弟感念之餘，也可能默佑闔家平安，甚至暗中相助財運亨通。他強調「不迷信，寧可信其有」，鼓勵民眾依循此俗虔誠祭拜。

針對特定族群，楊登嵙也提出建議：經營工廠者，宜於當日大量焚燒金紙，象徵送鬼移駕他處，以利工廠淨化、產能穩定；從事買賣或投資股票者，祭拜時可加上紅柿子，取其「事事如意、財源廣進」之意涵。

楊登嵙提醒，農曆七月民俗禁忌繁多，民間普遍認為鬼魂力量強於常人數倍，稍有不慎恐招惹麻煩，因此多項活動習慣暫停或延後辦理，包括，不宜嫁娶、不買新房、不動刀開刀、不開幕、不安葬、不購車、不戲水游泳、不動工，可謂「諸事不宜」。

他說，上述禁忌與習俗雖非人人皆須嚴格遵守，但若無須耗費過多金錢與時間，不妨從善如流，圖個心安，「心誠則靈」，順利度過鬼月，迎接平安順遂的下半年。