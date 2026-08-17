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0817-0823「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合衝刺事業：全世界會配合你大賺

聯合新聞網／ 非貓不可
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中元普渡，是不是覺得為了拜拜買零食花了不少錢，月底看著戶頭又要準備吃土了？先別急著勒緊褲帶，這禮拜的財運大門可是為某些人敞開啦！雖然高溫依然讓人每天只想躺平，但這幾天市場的賺錢風向悄悄起了變化，只要抓對時機，就算是在家吹冷氣也能看著存款數字往上飆。不管你是想補貼生活費還是存點私房錢，這波好運絕對不容錯過。快點往下滑，看看自己是不是本週被老天爺點名要發大財的超級幸運兒！

TOP 5：血型A型 + 生肖屬馬

本週A型屬馬的朋友，運勢就像噴泉一樣被打開了，做什麼都覺得特別順手，財富也跟著水漲船高。教導民眾揮拍技巧的桌球教練，這陣子你的教學影片在網路上爆紅，慕名而來的學生把課程塞得滿滿，鐘點費讓你賺得合不攏嘴；穿梭在各個案場的系統櫃安裝師傅，你手腳俐落又精準的施工品質讓設計師大讚，接二連三的大案子讓你獎金拿到手軟；而用心陪伴家屬走完最後一程的生命禮儀師，你充滿溫度的服務態度感動了許多人，家屬為了答謝更會包出非常豐厚的紅包。這組的朋友，財氣勢如破竹，請把握機會大膽展現專業，鈔票自然會進口袋。建議出門前喝一杯冰涼的氣泡水，能讓你的賺錢靈感源源不絕！

TOP 4：血型B型 + 生肖屬猴

這幾天B型屬猴的朋友，身上就像裝了吸金磁鐵，各種能賺錢的好康都會自動送上門，週末更是進帳的高峰期。細心照顧海洋生物的水產養殖員，近期你們培育的高級海鮮大豐收，剛好碰上市場大缺貨，中盤商捧著高價來掃貨，利潤翻倍超級驚人；每天溫柔安撫小朋友的兒童牙醫，你充滿耐心的看診風格讓家長超放心，指定掛號的病患大排長龍，業績抽成輕鬆達標；至於拿著放大鏡仔細端詳的古董鐘錶鑑定師，這週你慧眼獨具地挖到了一支稀世珍錶，幫客戶大賺一筆的同時，也為自己賺進了極度豐厚的佣金。這組的朋友，眼前機會千載難逢，只要順水推舟就能名利雙收。下班後去吃支抹茶霜淇淋犒賞自己，甜甜的滋味能幫你鎖住好運！

TOP 3：血型AB型 + 生肖屬牛

本週AB型屬牛的朋友，賺錢的節奏宛如裝了擴音器，只要大膽開口，過去卡關的案子都能順利變現。在派對上折出驚喜的氣球佈置師，你充滿創意的百變造型讓壽星驚呼連連，不僅現場拿到大方的小費，還順勢接下好幾場企業尾牙的佈置大單；陪伴產婦迎接新生命的陪產導樂，你穩定安心的陪伴力量在媽媽社團裡口碑爆棚，預約檔期直接排到年底，高額顧問費收得超級痛快；而頂著烈日教學的重機駕訓班教練，這陣子幽默風趣的指導方式吸引大批年輕人報名，滿班的盛況讓你績效獎金領到手抽筋。這組的朋友，好運擋都擋不住，請勇敢迎接挑戰，所有的汗水都會化為黃金。出門時穿一雙好走的白色運動鞋，能帶領你走向更多財富契機！

TOP 2：血型B型 + 生肖屬蛇

財富氣流正朝著B型屬蛇的朋友吹來，這週你們的直覺敏銳到令人咋舌，靈光一閃都能帶來驚人財富。穿梭在各大紡織廠的布料採購員，你精準的眼光挑中了一款即將大爆紅的特殊材質，不僅幫公司省下大筆成本，老闆更是豪邁發放超大包的分紅獎勵；定期到企業辦公室照顧綠植的植栽維護員，你綠手指的魔力讓原本枯黃的盆栽起死回生，業主開心之餘直接簽下長達五年的維護合約；而拿著極細畫筆專注上色的模型塗裝師，你鬼斧神工的精緻作品在拍賣會上被收藏家以天價標下，驚人的利潤絕對讓你樂不可支。這組的朋友，請盡情揮灑你的才華，如虎添翼的氣勢會讓存款數字狂飆。上班前在手腕噴點木質調的香水，沉穩的氣息能幫你穩固財氣！

TOP 1：血型O型 + 生肖屬豬

本週O型屬豬的朋友，你們的財運宛如探照燈，都能精準地發現錢財的位置！站在料理台前大展身手的無菜單主廚，這幾天你靈感大爆發研發的頂級菜色，讓饕客吃得如痴如醉，預約直接滿到明年，營收屢創新高；趴在地上捕捉毛孩可愛瞬間的寵物攝影師，你極具生命力的作品讓飼主愛不釋手，不但爽快買下所有照片檔案，還加碼包了超大紅包答謝；至於四處奔走接洽樂團的音樂祭策展人，這週末舉辦的活動門票瞬間秒殺，周邊商品更是被搶購一空，票房與名聲雙雙大豐收。這組的朋友，請毫無保留地衝刺事業，全世界都會配合你大賺一筆。假日時換上亮色系的短袖上衣出門，能把好運磁場牢牢鎖在身邊不漏財！

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 財運 血型 中元普渡

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