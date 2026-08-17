處暑撞鬼月…命理師曝「火土偏燥」示警7生肖當心

8月23日（日）是節氣「處暑」，隨後迎來中元節。命理師柯柏成說，今年處暑火土偏燥、申金漸旺，易有心急、固執、講話過重等，務必控制脾氣，龍、蛇、羊、雞、狗等6生肖工作運佳，剩下7生肖要當心恐變動、破財或過勞失眠等。

柯柏成指出，「處暑」是反映氣溫變化的一個節氣，代表炎熱的夏天即將過去，將在農曆七月十一，也就是本周日（23日）上午10時18分31秒交節氣；處暑暑氣漸退又與鬼月重疊，更在交節氣後4天，迎來七月十五（27日）中元節。

而處暑雖代表夏天即將過去，但不等於暑氣立即消退，且因今年處暑火土偏燥、申金漸旺，加上仍在盛夏與颱風季，民眾當心防暑、防急躁、防火、防水險及防口舌。尤其交節火土較旺，容易心急、固執，當心講話過重，務必留意控制脾氣。

針對12生肖，他說，龍、蛇、羊、雞、狗等6生肖運勢佳，龍有貴人與資源助力，適合合作、收款及拓展客源；蛇利於談合作、簽約，但務必白紙黑字；羊人緣、客戶運佳，適合修復關係；雞專業變現力強；狗有利領導、發表及建立口碑。

鼠、牛、虎、兔、馬、猴、豬7生肖則要多加留意。鼠、虎變動較多，注意交通與衝動決策；牛防暗耗、破財，別幫人作保；兔慎防人際與金錢誤會；馬避免過勞、失眠及衝動消費；猴注意言語與操作機械安全；豬防詐騙、遺失及資訊不實。

柯柏成也提到，處暑充滿燥土凝滯之氣，可利用「金聲」打破沉悶氣場，建議可準備銅磬、頌缽、銅風鈴或金屬鐘等，於處暑當天上午9至11時，在家中客廳、財位或正北方敲擊9下，借清脆金屬聲「敲開財門、清淨燥氣」開運化煞引財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。