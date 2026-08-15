鬼月到！12星座誰最愛聽鬼故事？他嘴硬喊不信其實怕得要命

農曆七月俗稱「鬼月」，不少人喜歡聊鬼故事應景。「占TV」星座專家就針對12星座對鬼故事的喜好進行分析，公布了「12星座最喜歡鬼故事」排行榜，從喜歡自己創作、對鬼魂產生共鳴，到完全不相信靈異事件，各星座反應大不同。其中，雙子座榮登最愛鬼故事第1名，甚至會自己創作鬼故事；水瓶座則敬陪末座，認為鬼故事沒有科學根據，沒什麼好怕。

第1名：雙子座／會自己創作鬼故事

雙子座好奇心旺盛，對大家都聽過的經典鬼故事容易感到膩，反而喜歡自己發想故事。加上雙子座口才、文筆都不錯，很懂得營造氣氛，講起鬼故事能讓聽眾越聽越入迷，而看到對方被嚇到的反應，更讓他們覺得有趣。

第2名：天蠍座／愛聽也愛講

天蠍座本身就對死亡、怪異現象等題材相當感興趣，因此也是鬼故事愛好者。尤其經典鬼故事中常出現因怨恨而化身幽靈的情節，天蠍座反而容易站在「鬼」的角度思考，甚至產生「我懂你的心情」的共鳴。

第3名：牡羊座／刺激想像力

牡羊座喜歡鬼故事帶來的刺激感。相較於恐怖電影，鬼故事更能刺激想像力，讓牡羊座即使害怕，仍忍不住繼續聽。尤其校園鬼故事、都市傳說等類型，更是他們的心頭好，不只愛聽，也喜歡自己講。

第4名：獅子座／會怕又愛聽

雖然聽到恐怖情節可能叫得最大聲，卻其實相當愛聽，甚至會主動要求講鬼故事。

第5名：雙魚座／不太敢獨自聽

雙魚座容易被靈魂、靈異題材吸引，但膽子較小，不太敢獨自聽。

第6名：巨蟹座／喜歡找人一起聽

巨蟹座認為鬼故事是夏季經典娛樂，喜歡找親朋好友一起聽，還會特別把燈關暗營造氣氛。

第7名：摩羯座／喜歡閱讀慢慢品味

摩羯座偏愛古典鬼故事，喜歡透過閱讀慢慢品味。

第8名：處女座／不喜歡一起喧鬧

處女座不喜歡大家一起喧鬧，因此對鬼故事興趣不高。

第9名：天秤座／不想被看出害怕

天秤座不想讓別人看到自己害怕的模樣，因此會盡量避開恐怖題材。

第10名：射手座／比較喜歡去鬼屋

射手座雖然不排斥恐怖元素，但比起單純聽鬼故事，更喜歡恐怖電影或鬼屋等能直接感受刺激的娛樂。

第11名：金牛座／對鬼故事敬謝不敏

喜歡舒適、愉快的感覺，對讓人背脊發涼的恐怖故事比較敬謝不敏。

第12名：水瓶座／標準科學派

水瓶座是標準的「科學派」。由於個性理性、重邏輯，面對鬼故事這類沒有科學根據的故事，容易抱持不以為然的態度，甚至認為「根本不存在的事情，有什麼好怕？」不過這種嘴硬的態度，或許反而代表水瓶座其實比誰都害怕。

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