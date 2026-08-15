鬼月到！12星座誰最愛聽鬼故事？他嘴硬喊不信其實怕得要命
農曆七月俗稱「鬼月」，不少人喜歡聊鬼故事應景。「占TV」星座專家就針對12星座對鬼故事的喜好進行分析，公布了「12星座最喜歡鬼故事」排行榜，從喜歡自己創作、對鬼魂產生共鳴，到完全不相信靈異事件，各星座反應大不同。其中，雙子座榮登最愛鬼故事第1名，甚至會自己創作鬼故事；水瓶座則敬陪末座，認為鬼故事沒有科學根據，沒什麼好怕。
第1名：雙子座／會自己創作鬼故事
雙子座好奇心旺盛，對大家都聽過的經典鬼故事容易感到膩，反而喜歡自己發想故事。加上雙子座口才、文筆都不錯，很懂得營造氣氛，講起鬼故事能讓聽眾越聽越入迷，而看到對方被嚇到的反應，更讓他們覺得有趣。
第2名：天蠍座／愛聽也愛講
天蠍座本身就對死亡、怪異現象等題材相當感興趣，因此也是鬼故事愛好者。尤其經典鬼故事中常出現因怨恨而化身幽靈的情節，天蠍座反而容易站在「鬼」的角度思考，甚至產生「我懂你的心情」的共鳴。
第3名：牡羊座／刺激想像力
牡羊座喜歡鬼故事帶來的刺激感。相較於恐怖電影，鬼故事更能刺激想像力，讓牡羊座即使害怕，仍忍不住繼續聽。尤其校園鬼故事、都市傳說等類型，更是他們的心頭好，不只愛聽，也喜歡自己講。
第4名：獅子座／會怕又愛聽
雖然聽到恐怖情節可能叫得最大聲，卻其實相當愛聽，甚至會主動要求講鬼故事。
第5名：雙魚座／不太敢獨自聽
雙魚座容易被靈魂、靈異題材吸引，但膽子較小，不太敢獨自聽。
第6名：巨蟹座／喜歡找人一起聽
巨蟹座認為鬼故事是夏季經典娛樂，喜歡找親朋好友一起聽，還會特別把燈關暗營造氣氛。
第7名：摩羯座／喜歡閱讀慢慢品味
摩羯座偏愛古典鬼故事，喜歡透過閱讀慢慢品味。
第8名：處女座／不喜歡一起喧鬧
處女座不喜歡大家一起喧鬧，因此對鬼故事興趣不高。
第9名：天秤座／不想被看出害怕
天秤座不想讓別人看到自己害怕的模樣，因此會盡量避開恐怖題材。
第10名：射手座／比較喜歡去鬼屋
射手座雖然不排斥恐怖元素，但比起單純聽鬼故事，更喜歡恐怖電影或鬼屋等能直接感受刺激的娛樂。
第11名：金牛座／對鬼故事敬謝不敏
喜歡舒適、愉快的感覺，對讓人背脊發涼的恐怖故事比較敬謝不敏。
第12名：水瓶座／標準科學派
水瓶座是標準的「科學派」。由於個性理性、重邏輯，面對鬼故事這類沒有科學根據的故事，容易抱持不以為然的態度，甚至認為「根本不存在的事情，有什麼好怕？」不過這種嘴硬的態度，或許反而代表水瓶座其實比誰都害怕。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。