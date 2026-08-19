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周日迎處暑！命理師曝12生肖運勢、「這動物」貴人財運雙旺

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家柯柏成分享處暑後各生肖的運勢變化。圖／AI生成
命理專家柯柏成分享處暑後各生肖的運勢變化。圖／AI生成

處暑將於8月23日到來，除了提醒民眾留意天氣與民俗禁忌外，命理專家柯柏成也在臉書發文，分享處暑後各生肖的運勢變化。其中，生肖龍貴人與資源運旺，適合談合作、開拓客源；生肖雞則有機會靠專業能力提升收入，不過也要面對競爭。

柯柏成分享處暑時各生肖的運勢發展：

生肖鼠

會得到他人的幫助，工作、住處或安排的行程會有變動，雖然人脈能讓你得到更多機會，但還是要注意現金流與交通上的安全。

生肖牛

容易與他人產生誤會，意外與隱形支出也會變多；此外不要幫別人擔保金錢上的事物，無論是合約還是帳目都要仔細查核。

生肖虎

變動會變多，可能會換工作或臨時去出差；能夠主動求變化，但千萬不要衝動或危險駕駛。

生肖兔

需要整理人際關係，如果只是口頭承諾可能出現落差；合作、感情或金錢往來都要說清楚，否則可能產生誤會。

生肖龍

貴人與資源的運勢很好，很適合談合作與開拓客源，學習上的運勢也不錯。

生肖蛇

與他人合作的機會會變多，很適合談條件或簽約，但千萬不要只是口頭承諾，要用白紙黑字寫清楚。

生肖馬

職場上表現優秀但容易過勞，需要注意急躁、失眠或花費太多的問題。

生肖羊

人緣非常好，這段期間很適合修復人際關係或拜訪客戶，也建議多尋求他人的幫助。

生肖猴

處暑後責任與壓力會增加，雖然很容易被他人注意到你出色的表現，但講話時要格外謹慎，使用刀具或機械也要特別小心。

生肖雞

專業能力會變現，很適合憑藉技術、內容或專業服務提升收入，但也會面臨與他人的競爭。

生肖狗

處暑後名聲與責任會提升，適合領導或建立口碑，但不要把所有責任都一肩扛起。

生肖豬

請謹慎防止詐騙、遺失物品與資訊不實，旅遊、匯款或簽約前請仔細確認細節，必要時可以多詢問他人的意見。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

處暑 命理師 生肖 貴人 動物

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