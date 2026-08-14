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陳幸妤手撕前夫「超圈粉」！不假掰、不內耗…這些星座以直報怨

聯合新聞網／ 澤誼老師
陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親陳水扁看牙。聯合報系資料照
陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親陳水扁看牙。聯合報系資料照

最近陳幸妤的話題再度引起話題，不少人看完她的應對只有一個感想：「太帥了！」

在充斥著公關微笑、社交套路的人間，大家之所以會被她擊中，就是因為她身上那種「老娘沒打算討好任何人」的真實感。面對鏡頭與風浪，不演委屈，也不裝大器，想罵就罵、有話直說。對了，陳幸妤正是剛過50歲生日的獅子座女生。

生活裡我們看過太多說話滴水不漏、句句客套，卻讓人覺得隔著一層厚厚塑膠膜的人。相較之下，那些說話不假掰、連講大實話都帶著鬆弛感的人，反而格外有力量。

在十二星座裡，以下六個星座最討厭裝模作樣：

牡羊座：跌倒拍拍灰塵就往前走，自信不需要等別人發牌照

很多人的自信要靠別人的掌聲與評價來維持，一旦遇到挫折，就會在焦慮跟自我懷疑裡卡很久。但牡羊座完全不走這個路線。他們摔了一跤，頂多在地上罵兩句，接著拍掉身上的灰塵，轉頭就繼續往前衝。牡羊不太把力氣花在內耗「別人怎麼看我」上面，行動本身就是最好的解藥。每一次靠自己重新站起來的經驗，都在替下一次的冒險累積底氣。

摩羯座：靠硬實力站穩腳步，底氣來自誰也拿不走的能力

摩羯座的自信，從來不是靠嘴巴吹出來的，而是靠長期累積的硬實力一磚一瓦堆出來的。

摩羯非常清楚人性的現實，他們不相信空洞的承諾，更不想把人生的掌控權交到別人手上。對摩羯來說，依賴他人只會帶來恐懼，只有自己真正具備了解決問題的能力、擁有隨時能帶走的真本事，心裡才會感到踏實與自由。

射手座：碰壁就換一條路走，相信事情總會有解法

射手座的自信，來自於骨子裡的樂觀與隨時能打破舊模式的彈性。

很多人的恐慌來自於害怕走錯路，但射手偏偏對「尋找新答案」充滿興致。這條路走不通？那就換一條；原本的模式失效了？那就果斷放下舊習慣重新摸索。他們不太容易被舒適圈綁住，總相信天無絕人之路。這種不怕重新探索的性格，讓射手說話極度坦白。他們想到什麼就表達什麼，討厭拐彎抹角的偽裝，因為在他們的邏輯裡，有問題就直說、去解決就好，何必浪費時間在表面上客套。

天蠍座：從修羅場自己爬出來，沒什麼風浪嚇得倒我

天蠍座的自信，是靠自己在大風大浪裡活下來換來的。他們的人生往往經歷過不少背叛、低潮或難熬的關卡。天蠍最驚人的地方在於，只要沒有被徹底擊垮，那些熬過來的傷口最後都會變成他們的勳章。因為看過最爛的底牌，所以當生活又丟出難題時，他們心裡通常只有一句：「就這樣？我以前碰過更慘的。」這種從實戰中練出來的底氣，讓天蠍極度反感虛偽的社交假笑。他們不講場面話，開口往往一針見血、直指要害，聽起來雖然刺耳，但全都是省去廢話的大實話。

水瓶座：自帶獨立的世界觀，世俗眼光是背景雜音

水瓶座的自信，完全來自於他內在一套自洽的邏輯體系。社會定義的成功、外界貼的標籤，水瓶多半只當作背景雜音。他們習慣用自己的角度重新理解事情，別人眼裡的失敗，在水瓶看來可能只是一次「有趣的實驗結果」。既然根本不在意傳統標準，外界的評價自然很難動搖他們的自我認同。

這讓水瓶說話總帶著一種客觀甚至有點抽離的誠實。他們不會為了討好誰而說違心的漂亮話，只陳述自己看到的事實，真誠得像個冷靜的局外人。

獅子座：擺脫掌聲的束縛，真正的底氣是真刀真槍磨出來的

很多人以為獅子座的自信是靠外界的吹捧與注目堆出來的，但如果只靠掌聲，那種自信就像紙糊的獅子，風一吹就垮。真正強大的獅子座，底氣來自私底下的扎實苦練與現實磨礪。當他們不再被別人的眼光牽著走，誠實專注在提升自己的實力時，那份份量感是誰也奪不走的。因為內在有真本事，成熟的獅子根本不屑於在社交場合裡阿諛奉承。他們講話直接、坦率，不需要刻意討好誰來證明自己的存在感。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

陳幸妤 星座 前夫 趙建銘 內耗 自信

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