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農曆七月晚上能曬衣服？網揭現實面「人比鬼恐怖」 專家指地點是關鍵
農曆7月鬼門開，不少人長輩提醒「鬼月晚上不要曬衣服」， 不過有網友哀號，習俗都說不要在晚上曬衣服，但現實中就只有晚上回家才可以曬。對此民俗專家解釋，關鍵在於曬衣的地點而非時間。
該名網友在Threads分享，農曆七月習俗都說不要晚上曬衣服，但工作一整天回家就只剩晚上可以曬，不知道這個問題該如何解決，同時也好奇「鬼門開還有需要特別注意什麼嗎？」。
文章曝光，網友們紛紛表示，「媽媽工作回家要煮飯搞小孩，再做家事到自己洗完澡結束後，只剩晚上洗衣服，這時候還不讓她洗，媽媽會變得比鬼還可怕」、「人比鬼還恐怖，尤其是已經開始變臉的媽媽」、「我阿嬤是教可以晚上曬，但要晾在屋簷下，不要露天就好，所以我七月都晾屋簷下」。
民俗專家楊登嵙曾解釋，鬼月曬衣服的關鍵在於曬衣的地點而非時間。他表示，只要不是將衣物掛在戶外露天處，即便在晚上曬衣服也不會觸犯禁忌，若是在室內或是有遮蔽的陽台曬衣服，則不受民俗禁忌影響。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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