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鬼月不普渡比較好？命理師曝自己不拜拜原因 連供品也不吃

聯合新聞網／ 綜合報導
每年中元節，家家戶戶都會準備供品來普渡祭拜好兄弟。 圖／AI生成
每年中元節，家家戶戶都會準備供品來普渡祭拜好兄弟。 圖／AI生成

農曆七月十五日是中元節，家家戶戶都會準備供品來普渡祭祀好兄弟，但命理師小孟老師卻表示，自己每年在農曆七月時絕對不會普渡拜拜，因為拜的不知道是哪裡來的靈，更不會吃祭拜後的供品，擔心吃壞肚子。

小孟老師在粉絲團PO影片解釋，每年中元普渡時，自己的店周圍住戶或店家都會拜拜，但只有他不拜，原因是「拜的不是自己祖先」，而是外面的「好兄弟」，普渡拜拜等於是開門邀請那些靈進來。小孟老師說自己觀察過，附近的店舖有普渡拜拜過的都倒了10幾家，而自己沒有拜，所以到現在還是屹立不搖。

另外他也表示，民眾在祭拜時會將供品放在戶外豔陽底下，但夏天食物容易腐敗，若吃下肚容易對身體有影響，除非是容易保存的易開罐才會吃。小孟老師建議民眾清明節拜祖先就好，供品也只吃祭拜祖先過的，而中元節就不要普渡拜拜，普渡的供品也不要吃。

對於多數人普渡完還會燒紙錢，小孟老師也認為紙錢燒越多，容易被「好兄弟」看上，搞不好隔年還會再來找紙錢燒最多的住戶或店家，因此自己在中元節不僅不會拜拜，也不會吃祭拜後的供品和燒紙錢，更不會去宮廟。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中元節 中元普渡 鬼月 拜拜 命理師

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