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鬼月運勢翻倍！命理師點名「3星座」否極泰來、下半年好運飛升

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享鬼月時「運勢翻倍」的3個星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享鬼月時「運勢翻倍」的3個星座。圖／AI生成

農曆七月俗稱「鬼月」，民間傳說鬼門在此時開啟，無主孤魂來到陽間，因此衍生中元普渡、祭祖及各種傳統禁忌。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享鬼月時「運勢翻倍」的3個星座，這些星座在這段期間運氣否極泰來、吉星高照，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

獅子座／三星入宮 適合旅遊

獅子座在農曆七月運勢非常不錯，因為你的天宮中迎來了木星、太陽、水星，三顆吉星都在天宮中，出外旅行反而會為你帶來好運氣，也不用擔心會碰上危險，請在這段時間規畫旅遊、出外訪友，都可能在此過程中遇到貴人。

水瓶座／尋求轉變 多去祈福

水瓶座的人今年或許都在尋找轉變的機會，在農曆七月份建議多去參加寺廟的祈福，能夠從中獲得平靜的感覺，幫助你做出改變，並且下半年運勢會明顯比上半年好，不要錯過機會了。

雙子座／搬家轉職 運氣提升

對雙子座的人來說今年也一直在尋求轉機，如果你覺得上半年的轉變還沒達到預期，包含轉職、搬家之類的話，下半年可以加大力度去實行，因為你下半年的運勢會明顯提升，只要付出行動，就很有機會獲得好的結果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 鬼月

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