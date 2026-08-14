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陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

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陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聯合新聞網／ 澤誼老師
前總統陳水扁女兒陳幸妤（右）留言批評趙建銘（左）亂搞男女關係，導致兩人離婚。聯合報系資料照片
前總統陳水扁女兒陳幸妤（右）留言批評趙建銘（左）亂搞男女關係，導致兩人離婚。聯合報系資料照片

最近陳幸妤趙建銘離婚消息，再度引發大家對長期關係的討論。

很多人看到這類新聞，第一個想到的可能是：「為什麼有人會做出這樣的選擇？」但如果從人性的角度來看，很多伴侶關係的裂縫，其實不是從一個完全陌生的人開始，反而常常是從身邊的人開始。

在十二星座中，到底有哪些星座特別容易抵擋不了身邊桃花的誘惑、喜歡吃窩邊草呢？趙建銘的巨蟹座也被點名了。

雙魚座：渴望被接住的靈魂共鳴

雙魚座容易對身邊的人動心，通常無關外在條件有多耀眼，而是因為那種「你懂我」的深刻連結。

雙魚是極度仰賴情緒流動的星座。在日常相處中，如果剛好有個人願意花時間聽他說心事、接住他的委屈，甚至陪伴他度過低潮期，雙魚就很難抵擋誘惑。起初可能只是工作空檔的閒聊，但隨著互動變多，雙魚很容易將這份情感依託越放越大，甚至把深夜的陪伴解讀成某種宿命般的默契。

巨蟹座：被生活細節融化了防備

巨蟹座的情感向來是慢熱的，他們的動心很少是一見鍾情，而是被長期的細節一點一滴融化。

巨蟹天生對生活中的微小關心特別敏感。誰記得他不加糖的咖啡、誰在他疲憊時主動分擔了工作、誰在他情緒低落時默默給予支持，這些看似微不足道的小事，在巨蟹心裡都會累積成巨大的安全感。對他們來說，「照顧」就是最直接的愛意表達。

當工作環境裡出現一個無微不至、懂得照顧他的人，巨蟹做最後也是很難扛得住。

金牛座：不想重新磨合的省心模式

如果說有誰在感情裡特別重視「低成本與高默契」，金牛座絕對榜上有名。

金牛座本質上相當抗拒不必要的麻煩。要去認識一個全新的人、交代自己的過去、重新培養默契與生活習慣，對他們來說都是極高的心理耗損。相較之下，原本就存在於生活圈裡的人，彼此早已清楚底線與節奏，相處起來省力又踏實。

獅子座：在日常平淡中想有人崇拜

獅子座骨子裡非常渴望被看見與被欣賞。當原有的生活或感情逐漸歸於平淡，若身邊突然出現一位共事的夥伴，總是真誠地看見他的努力、肯定他的能力，甚至投以崇拜的眼神，獅子的自信就會迅速被點燃。能被身邊的人崇拜，對獅子來說具有莫大的吸引力。

天秤座：從吐苦水聊成了曖昧依賴

天秤座在處理人際關係時向來圓融，他們追求舒適、和諧的相處氛圍，這讓他們在工作環境裡很容易與人建立良好互動。一起開會、一起解決危機、一起在茶水間吐槽工作上的鳥事，這些看似尋常的日常互動，往往就是天秤界線模糊的起點。當天秤突然發覺自己無論遇到高興或沮喪的事，第一個想傾訴的對象都是同一個人時，曖昧往往早已悄悄成形。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 趙建銘 陳幸妤 診所 劈腿

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