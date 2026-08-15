8月23日迎處暑！命理師提醒6大禁忌、「這時間敲9下」招財+化煞

處暑是二十四節氣中的秋季第二個節氣，今年的處暑確切時間為8月23日。命理專家柯柏成在臉書發文，分享處暑的含意、需要注意的事項、禁忌與開運法，只要再當天早上9點到11點在家中指定位置敲擊9下金屬工具，就能達到「敲開財門，清淨土燥」的效果。

柯柏成指出，處暑是二十四節氣之一，代表炎熱的夏天快要過去了，老鷹開始捕捉鳥類、萬物也逐漸凋零。除了反映出氣溫變化外，「處」也有躲藏與終止的意思，意謂酷熱的夏天到此為止。

根據民間的習俗，雖然處暑後四天就是農曆七月十五的中元節，但並不一定會招凶，該注意的是此時仍在夏天並是颱風季，民眾必須注意防暑、不要急躁、防火、防水與防口舌，他也分享處暑與鬼月重疊該留意的六大事項：

一、處暑不代表暑氣立刻消退

台灣在八月底氣溫仍然很高，也可能有午後雷陣雨或颱風，無論是要祭拜、出遊都要留意天氣。

二、祭拜時要注意用火安全

拜拜金紙或香燭別靠近帆布、乾草、電線與車子，拜拜過後請確認火苗完全熄滅，若不方便燒金紙，也可以拿香花、水果等供品祭拜。

三、供品不要長時間曝曬

祭拜後熟食、肉類或糕點要趕快拿去冷藏，吃這些東西前也要充分加熱；如果打算吃包裝食品，也要留意保存期限與其完整性。

四、避免深夜戲水與偏僻行程

民俗上深夜到水邊、山區或偏僻地方都不宜，不去這些地方也能避開溺水、跌倒或受傷的風險。

五、祭祀對象要分清楚

祭拜神明、祖先或普渡時，根據家庭或廟宇的習慣會分桌、分時進行，普渡的意義在於敬祖、慈悲與關懷，不要用恐懼或求偏財的心態拜拜。

六、控制脾氣與口舌

今年火土較旺盛，人們常常會心急或講話太直接，特別面對家庭、職場或金錢問題時，都要先確認後再表明態度，避免發生爭端。祭祖的方式每代人觀念不一樣，沒有絕對的對錯，保持尊敬的心態才是關鍵。

除此之外柯柏成也分享處暑時的禁忌，包含不要踐踏或拿取路邊供品、不要把筷子直接插入飯中、深夜不要亂喊名字或拿鬼神開玩笑、不要因為求財向來路不明的祭祀對象許願、神明、祖先與普渡的祭品不要混放、不要用恐嚇的語調散布「必有禍災」的言論。

最後柯柏成分享金屬聲波的「化煞引財」法，此節氣用金聲可以打破沉悶的火土氣場，請拿著金屬物品在當天節氣的早上9點到11點，於家中客廳與正北方的財位敲打9次，意指「敲開財門，清淨土燥」。

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