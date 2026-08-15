殺破狼週運勢／水瓶感情有喜 2星座事業大翻身、財運跟著旺

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽、木星、水星齊聚戀愛、娛樂宮位，金星亦在感情宮位行進，桃花盛開的時期，有許多人對你表示好感，甚至大膽追求。某些白羊座追星會抽到位置最好的演唱會門票，和偶像近距離接觸。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，受到執法人員的幫助，覺得十分感恩。某些白羊座則是無意中認識了江湖人士，得知對方身份時感到驚訝，覺得對方跟普通百姓沒什麼兩樣。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，鄰居重新整修房子，每天忍受噪音攻擊，居住環境堆滿了建材，感到很煩躁。某些白羊座則是與親人之間有些不太愉快，家庭氣氛很差。

健康運方面，海王星與土星齊聚命宮，注意筋骨、牙齒、皮膚的問題，會長期需要矯治，某些白羊座可能罹患慢性疾病，經常需要到醫院回診與拿藥控制。心靈層面感到恐懼或空虛，需注意身心靈平衡。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，木星、水星、太陽齊聚家宅宮位，正在置產的金牛座，會找到很好的物件，很快就簽約準備搬進新居。某些金牛座租約到期，可找到生活環境較好的地方生活。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，有些手上看似不起眼的物質，卻是他人眼中的至寶，不妨把不需要的二手商品放在網路商店拍賣，會意外賣到很高的價錢。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在工作宮位行進，受到土星與火星影響。對於目前的工作感到沒有前景，會選擇裸辭，轉換新的領域。事業穩定的金牛座，最近業務量減少，每天都很閒，覺得有嚴重的危機感。

旅遊運方面，火星持續在旅遊宮位行進，旅遊行程排得過於緊湊，有些想朝聖的地點無法好好遊覽，甚至必須放棄一些想去的地方，行程才能進行順暢。某些金牛座外出容易遇到交通事故，出門前請好好保養車輛。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，木星、水星、太陽齊聚面試、考試宮位，面試新工作，表現十分亮眼突出，很快就能收到錄取通知，參加國考的雙子座，成績可通過門檻，取得執業證照，或是進入公務機關服務。

旅遊運方面，木星、水星、太陽齊聚旅遊宮位，會以徒步，或是騎行的方式挑戰環島旅行，感受各地的人文風情與特色小吃。某些雙子座每隔一段時間就出國放空，轉移每天一成不變的生活壓力。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星，受到在人際關係宮位的土星影響，戀情似乎有第三者存在，甚至無意中介入他人關係，卻可能選擇裝傻，只為了貪圖和對方在一起的歡愉。

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，預期外的花費太多，造成月底生活費用拮据，需要縮衣節食過日子。某些雙子座臨時有大筆開銷急用，必須解除定存，才能支付這筆龐大的資金。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，木星、水星、太陽齊聚金錢宮位，在職場的薪資待遇獲得調升，經濟狀況比過去富裕許多。某些巨蟹座則是經營副業有成，除了正職收入之外，還可以賺到一些外快。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到金星影響，目前正在轉換新工作的適應期，隨時都在待命狀態，壓力比較大，但你也勇於接受任何挑戰。某些巨蟹座則是失去職場的貴人與助力，許多事都得自己扛。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到火星以及在志業宮位的土星影響，為了工作需要，搬家到離工作地點較近的地區工作。某些巨蟹座目前正在修繕家庭環境，巨著空間較為混亂。

健康運方面，火星持續在命宮行進，身體燥熱。火氣較大，容易嘴破、長痘痘，並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的天王星與在面試、溝通宮位的金星有良好連結，正在面試新工作的獅子座，會遇到過去共事過的人，讓你順利錄取新工作。某些獅子座會遇到聊得來的朋友，將寶貴的經驗分享給你知道。

工作運佳，木星、水星、太陽齊聚命宮，脫離不良相位影響，不管在各種領域，專業能力會被看見，並受人肯定，創作、表演都能突顯個人風格與魅力，在社群媒體被大眾注意。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星受到土星以及火星影響，臨時決定一趟旅程，不論是交通票券或住宿都特別貴。某些獅子座因為時差問題，睡眠不足，無法盡情遊覽想去的景點。

健康運方面，木星、水星、太陽齊聚命宮，同時月蝕即將發生在疾厄宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統不適，以及腸胃發炎。女性則要注意婦科方面的問題，代謝狀況較差，有發福的傾向。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，對於解決各類光怪陸離的問題游刃有餘，成為職場中不可或缺的重要人物。某些處女座則是進入較為不穩定的領域發展，因為獨特的風格，而被人注意到。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到土星以及火星影響，累積很久的儲蓄，因為投入投資市場，或是與人合夥，造成損失。某些處女座消費時買到瑕疵品，或是受到不愉快的待遇，還花了不少錢，氣到藉由社群媒體控訴這些遭遇。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星影響，因為金錢問題和人發生糾紛，感到十分生氣。某些處女座與團體中的某些人價值觀有很大的落差，會開始思考遠離一些酒肉朋友。

感情運方面，月蝕即將發生在感情宮位，和情感對象會因為一些因素遠距或分開一陣子，雙方關係漸行漸遠。某些處女座與喜歡的人關係緊繃，無預警被對方分手。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，木星、水星、太陽齊聚在人際關係宮位，受到日蝕的影響，會加入新的團體，在某些場合認識知名人士，或是在事業上能幫助自己的貴人。某些天秤座則是討厭的人終於遠離你的生活，心情舒暢。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，臨時需要出差，執行任務十分順利。某些天秤座則是需要跟許多外國人交流，會因此收到許多幫助，或是交到異國好友。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的土星影響，工作量暴增，受到豬隊友拖累，許多事務難以執行，越弄越糟。某些天秤座職場氣氛不佳，做任何事都不順，受到同事與上司的責備。

感情運方面，感情運方面，在命宮的金星受到在感情宮位的土星影響，桃花盛開，會有許多人對你表示好感，然而自己可能有穩定的關係，對於有好感的對象只能遠觀，不可接近。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，木星、水星、太陽齊聚志業宮位，同時受到日蝕的影響，會在此時跳槽到更大的組織服務，薪資待遇也隨之提升。某些天蠍座副業經營有成，自己成為老闆，把正職辭掉。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，購物參加抽獎活動，獲得很大的折扣，即便只省下幾十塊，也會因此感到有一種小確幸。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，每天有小小的獲利，累積起來也是可觀的數字。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在精神宮位的金星影響，到海外旅行，因為時差的關係，睡眠不足，無法好好遊覽當地。某些天蠍座則是到異地出差，任務艱難，每天壓力都很大。

感情運方面，在心靈宮位的金星受到在海外宮位的火星影響，到人生地不熟的國度，會遇到讓自己依賴的人士，對他有了特別的好感，但因為自己不會長時間待在當地，只能把這份好感壓抑在內心。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，木星、水星、太陽齊聚遠行宮位，相位良好，會有計畫到海外生活、工作、留學、打工渡假、交換學生，體驗異國的生活。某些射手座則是會與許多外國人士交流，甚至交到新朋友。

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，與喜歡的人進展迅速，兩人很快就確認關係了。某些射手座突然陷入較為前衛的戀情中，對於這樣的情感感到不知所措，卻又覺得喜悅。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，受到海王星與金星影響，當心詐騙事件，無論多信任的朋友提到各種與錢相關的事情，千萬不要涉入。有投資習慣的射手座，投資標的一直跌，目前套牢在高點。

健康運方面，火星持續在財務宮行進，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，同時容易中暑，頭暈腦脹。並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，木星、水星、太陽齊聚財務宮位，受到日蝕影響，會獲得長輩贈與的資產，感覺自己十分富裕。有投資習慣的摩羯座，重新佈局理財配置，有極大的獲利空間。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，即便遇到了一些突發事件，危機處理能力令人刮目相看，受到上司重用。金星在志業宮位行進，某些摩羯座會承接光鮮亮麗的任務，使得同事羨慕又嫉妒。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到海王星與金星影響，喜歡的人總是有很多關係曖昧的朋友，可能會讓你吃醋，甚至與對方吵架。某些摩羯座的伴侶與家人處不好，使你夾在中間，兩面難為。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與土星相位皆不佳，鄰居將居住環境弄得亂七八糟，生活品質受到影響。某些摩羯座的親人身體狀況不佳，使你十分擔憂，需要長時間照顧。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，木星、水星、太陽齊聚感情宮位，受到日蝕能量影響，與某個對象互訴衷曲，兩人決定正式交往，並且同居。某些水瓶座與情感對象有步入婚姻關係的打算，目前正在張羅自己的喜事。

遠行運方面，金星在遠行遠行宮位行進，會計劃一個海外的行程，住宿或票券獲得升等的禮遇，感到十分幸運，某些水瓶座會選擇搭乘郵輪或觀光火車，在舒適的空間盡情享受美景。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，相位不佳。工作量暴增，每天都很忙碌，甚至需要加班，感到過勞。某些水瓶座的職場氣氛不佳，處理許多事務經常感到緊張，或是被客戶、上司、同事的行為惹怒。

健康運方面，火星在健康宮位行進，身體過勞，經常感到疲憊，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，木星、水星、太陽齊聚工作宮位，並受到日蝕能量影響，在專業領域表現亮眼，會有大型組織想挖角你。某些雙魚座目前正在轉職階段，會進入有名的企業服務。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，消費時總會獲得一些優惠，買到物超所值的東西，或是獲得高級的服務。有投資習慣的雙魚座，短線操作得宜，賺到小筆資金，便獲利了結，這筆錢可讓你過一陣好日子。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星相位不佳，與喜歡的人因為一些小事，不太愉快，兩人正在冷戰中。有養寵物或是有小孩的雙魚座，孩子身體狀況不佳，讓你感到憂心。

健康運方面，月蝕即將發生在命宮，同時木星、水星、太陽齊聚健康宮位，並受日蝕能量影響，當心病毒感染，引發呼吸系統不適，或是吃壞肚子罹患腸胃炎，代謝狀況不良，有發福的跡象，這段時間需注意人身安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。