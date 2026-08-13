今天農曆七月初一民間俗稱「鬼月」，基隆護國城隍廟提醒有10件「不要做的事」，比如晚上不要亂吹口哨；路上的紅包、錢幣、奇怪物品不要亂撿；不要為了試膽，刻意到陰暗偏僻處「找鬼」；犯太歲生肖，農曆七月多注意等。但城隍廟提醒，不需要怪力亂神，最重要的就是「不做虧心事」，心存善念多行好事，比記住任何禁忌都重要。

基隆護國城隍廟副總幹事郭甡良提醒，農曆七月不是「不能拜拜」，反而可以到香火鼎盛的大廟走走，向神明祈求平安、淨化身心。城隍爺掌管陰陽兩界，既守護陽世百姓，也希望陰界眾生平安。農曆七月，神明沒有放假、城隍廟也照常運作，只是少了鐘鼓喧天、少了神將出巡與外出贊境，讓一年難得放假的好兄弟，也能自在走走、好好放假，不要有太大壓力。

郭甡良說，農曆七月初一，基隆不是子時一到就開龕門，而是到了下午2點才正式開龕門，而到了農曆七月底，也沒有急著催好兄弟收假回去，而是晚一天才關龕門。在基隆更有一項很特別的傳統：「農曆七月開龕門，八月城隍關龕門。」關完龕門基隆護國城隍爺正式上工，將還未收假的好兄弟好姐妹們陸續請回去，「收假寬限期」直到農曆八月十四「夜巡」，才親自出巡、掃蕩淨街大執法，把還在外頭逗留、調皮搗蛋、逾假不歸的的好兄弟，由城隍爺部下六將爺將軍奉命出巡、驅邪鎮煞。

郭甡良提醒有10件「不要做的事」：

1. 晚上不要亂吹口哨：傳統民俗認為，夜晚吹口哨容易招來好兄弟注意，尤其經過偏僻、陰暗的地方，更要避免。

2. 避免前往溪邊、海邊、山區：傳統民俗認為，農曆七月應盡量避免前往溪邊、海邊及偏僻山區，以免抓交替，更不要在夜間獨自前往或刻意試膽。

3. 犯太歲生肖，農曆七月多注意：丙午馬年，生肖屬馬、鼠、牛、兔的朋友，依傳統民俗屬於犯太歲生肖，出入需多留意自身安全，避免夜間獨自在外逗留嬉戲。

4. 普度供品、金紙不要亂碰、亂踩：普度是對好兄弟的一份布施。祭拜尚未結束前，不隨意拿取供品，也不要踩踏、踢弄金紙，這是基本的尊重。

5. 路上的紅包、錢幣、奇怪物品不要亂撿： 來路不明的物品，不要因為好奇就帶回家，以免沾染不好的氣場。

6. 晚上聽到有人叫名字，不要急著回頭：民間相傳人有「三把火」，位於頭頂及左右肩膀，象徵陽氣。農曆七月夜間若突然聽見有人叫名字，別急著回頭或應聲。

7. 不要為了試膽，刻意到陰暗偏僻處「找鬼」：農曆七月可以尊重民俗，但不用刻意挑戰禁忌。尤其深夜前往廢墟、墓地、山區等偏僻場所，不只民俗有所忌諱，現實上也容易發生危險。

8. 不要隨便跨過香爐、供桌前的祭祀範圍：農曆七月祭祀場合較多，民間認為供桌前、香爐周邊屬於敬奉空間，不要任意跨越、穿梭，避免失禮。

9. 人生大事、動土開工多避開鬼月：依傳統民俗，搬家、入厝、動土、開工、結婚等重要大事，多會避開農曆七月舉行，取其避開忌諱、祈求諸事順利平安。

10. 不做虧心事，就是城隍爺最重要的提醒：城隍信仰講的是善惡分明、賞善罰惡，做人行得正、心存善念，比記住多少禁忌都重要。

鬼月習俗禁忌多，基隆護國城隍爺提醒：這10件事不要做。圖／基隆護國城隍廟提供

鬼月習俗禁忌多，基隆護國城隍爺提醒：這10件事不要做。圖／基隆護國城隍廟提供

鬼月習俗禁忌多，基隆護國城隍爺提醒：這10件事不要做。圖／基隆護國城隍廟提供

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