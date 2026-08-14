鬼門開！4生肖今年要多留意 城隍爺提醒10件事「千萬別做」

今天（13日）迎來農曆七月初一，俗稱「鬼月」。依台灣傳統民俗，農曆七月有不少需要留意的禁忌，基隆護國城隍爺也特別提醒民眾，夜間活動、祭祀場合及日常行為都應更加謹慎。其中，生肖屬馬、鼠、牛、兔者，依今年丙午馬年的傳統說法屬於犯太歲生肖，鬼月期間更要留意自身安全，避免深夜獨自在外逗留。

根據本站報導，基隆護國城隍廟副總幹事郭甡良表示，農曆七月並不是「什麼都不能做」，民眾反而可以到香火鼎盛的宮廟參拜，向神明祈求平安，也能藉此沉澱心情、淨化身心。不過依傳統習俗，仍有一些行為被認為應盡量避免，最重要的是尊重祭祀習俗、注意自身安全。

農曆七月10件「不要做的事」

1. 晚上不要隨意吹口哨

民間傳統認為，夜晚吹口哨容易引起「好兄弟」注意，因此農曆七月期間，尤其入夜後，應避免在外隨意吹口哨。

2. 避免深夜前往溪邊、海邊、山區

傳統習俗認為農曆七月陰氣較重，溪邊、海邊及偏僻山區更應少去，民間甚至有「抓交替」等說法。除了民俗禁忌外，夜間前往這些地方本身也有較高的安全風險。

3. 犯太歲生肖避免深夜獨自在外逗留

今年為丙午馬年，依傳統民俗說法，屬馬、鼠、牛、兔的民眾屬於犯太歲生肖。農曆七月期間應更加注意出入安全，避免夜間獨自逗留或從事危險活動。

4. 普度供品不要隨意拿取

遇到普度祭拜場合，祭祀尚未結束前，不要擅自拿走供品。若非自己準備的祭品，也應避免任意觸碰，以示對祭祀活動的尊重。

5. 不要踩踏或踢弄金紙

祭祀時常會焚燒金紙，經過相關區域時應留意腳下，不要故意踩踏、踢弄金紙或破壞祭祀物品，避免失禮。

6. 路上的紅包、錢幣或奇怪物品不要亂撿

如果在路上看到紅包、錢幣或不明物品，傳統習俗認為不宜隨意撿拾。城隍爺也藉此提醒民眾「不取不義之財」，看到不明物品最好不要任意觸碰。

7. 夜間聽到有人叫名字，不要急著回頭

民間流傳人身上有「三把火」，分別位於頭頂及左右肩膀，象徵陽氣。傳統說法認為，農曆七月晚上若突然聽見有人叫自己的名字，不要急著回頭或立即回應，以免受到驚擾。

8. 不要為了試膽刻意「找鬼」

農曆七月期間，不少人會把探訪廢墟、墓地或偏僻山區當成試膽活動，但城隍爺提醒，沒有必要為了追求刺激刻意前往這類場所。除了民俗上的忌諱，深夜進入偏僻地點也可能增加意外風險。

9. 不要隨意跨越香爐、供桌周邊的祭祀範圍

農曆七月祭祀活動增加，經過廟宇或普度場所時，應留意香爐、供桌及祭祀區域，不要任意跨越或穿梭其中，以免打亂祭祀秩序，也表達對信仰及祭典的尊重。

10. 重大人生或工程事項傳統上多避開鬼月

依傳統習俗，搬家、入厝、動土、開工、結婚等重大事情，部分民眾會選擇避開農曆七月，主要是希望避開民俗忌諱，祈求未來一切順利平安。