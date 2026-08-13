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鬼門開要小心！命理師曝鬼月3大禁忌：誤觸恐招陰

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師分享農曆七月不能觸犯的3大禁忌。 圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師分享農曆七月不能觸犯的3大禁忌。 圖／AI生成

8月13日鬼門開，象徵鬼月正式開始，民俗上認為此時陰間好兄弟來到陽間，為了避免衝撞、卡陰或彼此爭道而產生禁忌。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享農曆七月不能觸犯的3大禁忌，否則很可能會「招陰」，進而影響到你的運勢。

禁忌一、情緒不要大悲大怒

如果你因為發生某件事陷入悲痛的情緒中，或是太憤怒時，人磁場的陰氣會瞬間提升，農曆七月是鬼月，節氣由陽轉陰，如果沒辦法管控好自己的情緒，特別容易招陰；反之如果能管理好情緒，不要大悲大怒的話，運勢便會平穩發展。

禁忌二、不要去夜遊、探險

那些人煙稀少的地方千萬不要去，假如你特別喜歡探險，又專挑那些陰氣重的地方夜遊，很容易吸引到好兄弟，因為你打擾到祂們存在了，特別是在鬼月時，請盡量不要前往陰森的場所，才能穩定住身體的磁場。

禁忌三、不要隨便搬家、動土

農曆七月不是完全不能搬家，而是不要在「半夜」搬家或是敲打裝修，請一定要找農民曆上的黃道吉日入宅、動土、動工後，再去做裝修，裝修的時間也請選在下午五點之前完成，也盡量不要臨時去搬家，否則很容易出現不好的緣分。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 命理師 禁忌 鬼門開 農曆七月 湯鎮瑋

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