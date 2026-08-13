陰廟很靈？命理師警告3星座「體質敏感」最好別拜：恐勾病氣、性格大變

在傳統習俗中，「陰神」代表受人祭拜的孤魂野鬼、無主先靈（如十八王公廟、萬應公、姑娘廟）所化之神；或是指道教內丹修煉中，指心神脫體但仍帶有陰濁之氣的靈體。命理專家許睿光在節目《命運好好玩》中分享3個不能亂拜陰神的星座，他們體質較為敏感，如果亂拜的話容易會出事，請參考上升、太陽、月亮星座。

TOP3 摩羯座／勾到病氣 影響健康

上升星座決定了人們前世今生的種種經驗，摩羯座前世今生常常遇到生病、飢荒、旱災等負面情況，如果擅自去拜陰廟，容易勾到那些有病氣的靈魂，即使賺到錢，也要付出健康的代價。

TOP2 天蠍座／性格大變 暴戾陰沉

如果上升星座是天蠍座，代表你前世今生常常在打鬥，容易遇到可怕的流血事件，如果亂拜一些陰廟，可能會勾到非常兇狠的靈魂，會讓你性格大變、暴戾陰沉，甚至會因此連累到你的家人或朋友，需要特別小心。

TOP1 雙魚座／迷失本我 墮入幻境

雙魚座的人感知能力或同情心非常強，大概類似會去開育幼院或養老院的人，如果亂去拜陰廟的話，從心理學來說容易罹患精神分裂症，進而產生多重人格，最終墮入幻境之中，比如會因為溺水、中風、吸毒、喝酒等事失去生命，千萬不要去拜陰廟，否則就麻煩了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康