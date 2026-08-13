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最陰鬼月降臨！命理師曝保平安「5字訣」：走夜路、住飯店必念

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師分享鬼月期間感到不安可以默念的「五字訣」。圖／AI生成
命理專家王老師分享鬼月期間感到不安可以默念的「五字訣」。圖／AI生成

農曆七月從8月13日正式開始，相傳此月「鬼門開」，陰間的好兄弟會來到陽間接受世人普渡與祭拜，直到七月底「鬼門關」返回。命理專家王老師在臉書發布影片，分享鬼月期間感到不安或去到較陰的地方可以默念「乾元亨利貞」這五個字，能夠幫助你平靜內心、讓邪氣遠離身體。

王老師指出，近日鬼門開前夕巧遇日全食，是號稱近年來「最陰」的鬼月，民眾如果心中感到不安，可以記下「五字訣」，當成保護自己的護身符。

王老師解釋，在鬼月走夜路時、經過醫院時、路過墳墓時、一個人住飯店害怕時、作惡夢時、心神不寧時都可以念，無論你信什麼宗教都沒關係，這五個字就是「乾元亨利貞」。

以上五個字出自《易經》乾卦，代表極陽、光明與生生不息的正能量，當你感到不安時，一邊默念一邊想像有一道金色的光從你的頭頂慢慢照耀到全身，內心平靜下來後，正氣自然會起來，邪氣也會因此遠離你。

命理師小瓦老師也曾提醒，鬼月時較容易「卡到」或受到影響的人，可以準備少量粗鹽裝進小夾鏈袋隨身攜帶，每天回家前再丟進戶外垃圾桶。他也透露自己已準備不少用品，包括粗鹽、美琪皂、芙蓉沐浴乳、艾草洗髮精、艾草洗衣精及平安符等。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 命理師 易經 日全食 農曆七月 鬼門開

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