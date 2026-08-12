今晚鬼門開！命理師曝5大禁忌穿搭 4生肖格外注意避免招好兄弟上身

今晚11時鬼門開，進入農曆鬼月，適逢暑假出遊旺季，難免安排逛街、旅遊行程。命理師楊登嵙提醒，鬼月期間服裝儀容大有禁忌，寧可信其有、不可信其無，尤其太陽下山後更要留意，生肖屬鼠、牛、兔、馬者今年格外需注意，以免招來不好的磁場，甚至遭「抓交替」。

命理師楊登嵙指出，鬼月首先忌穿全黑、全白或全紅同色系服裝，若是連身洋裝，可搭配其他配件增添色彩。全黑容易招陰，招來好兄弟；全白恐讓好兄弟誤以為家中有喪事而聞訊而來；全紅則讓好兄弟聯想到血光，觸景傷情，恐做出傷害生人之舉。

其次要避免過於暴露、露肩的衣著，人體肩頭及頭頂有三道「三昧真火」，好兄弟會設法拍打肩頭引人回頭，火一旦被拍滅便容易上身；白天若穿著暴露，也應避免前往墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房舍等陰氣較重的場所。

楊登嵙也提醒，破洞褲、刷破風服裝容易讓好兄弟誤認同類「窮鬼」而跟隨；婚紗因觸動好兄弟的孤單心理，恐招忌妒；披頭散髮、鬼裝鬼面具則會讓好兄弟誤以為同類。

楊登嵙建議，鬼月出遊仍以穿著整齊、色彩自然為宜，寧可信其有，才能安心度過整個月。

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