錯了！今年農曆七月鬼門開不是今晚11點 民俗專家指出「交時」點

農曆七月來了，相傳今晚深夜鬼門關開門，「好兄弟」展開一年一度人間觀光，因此民間俗稱農曆七月為「鬼月」有諸多禁忌，但民俗專家都認為不必自己嚇自己，像平日一樣心存善念，可在農曆七月普度祖先和冤親債主表達感恩。

明天（國曆8月13日）是農曆七月一日，民間相傳今晚子時（23點起算）鬼門關開門，深夜最好別逗留戶外或陰暗處。民俗專家蒲慶峰表示，今年農曆七月一日在丑時「交時」，國曆8月13日凌晨1點45分農曆七月一日才開始，並非今（12日）晚間11點就開鬼門關，但這不是鼓勵大家深夜在外逗留、遊玩，無論農曆七月或平常晚間外出都應注意安全，能早一點回家休息對健身更好。

蒲慶峰指出，南半球出現日蝕現象，北半球沒有，陽光一直很充足，陽氣很盛，農曆七月將一切如常，沒特別禁忌，惟需避免口舌之爭；如有道教等台灣民間信仰者，明中午過後可準備水果、餅乾和四方金等財帛祭祀好兄弟，規模不必像中元普度「大辦」，簡單誠心即可。

蒲慶峰表示，時下年輕人喜穿黑色、暗色服裝，農曆七月期間全身黑色服裝、戴黑帽出門雖沒觸犯什麼禁忌，但為求心安可佩帶平安符，且每個人的八字不同，各有助運色彩，黑色代表水、綠色代表木、紅色代表火、黃色代表土、白色代表金，各依八字欠缺來補運，缺水者多穿黑色系服飾，缺土者常穿黃色系服飾，以此類推。

百年古剎社頭清水岩寺總幹事陳慶福也說，不必把農曆七月講得很可怕，有著一堆禁忌，農曆七月佛寺舉辦盂蘭盆法會彰顯孝親，宮廟舉辦超度拔薦法會超度信眾的先祖或冤親債主，都是從感恩出發，他相信存好心、感恩圖報，無形界的會感受到這分誠意，跟人間和平相處度過平安七月。