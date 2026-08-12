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鬼門開今晚11時開始！命理師曝「防卡到」隨身小物 每天回家前丟掉

聯合新聞網／ 綜合報導
小瓦老師提醒，較易「卡到」的人，可以準備少量粗鹽裝進小夾鏈袋隨身攜帶，每天回家前再丟進戶外垃圾桶。 示意圖／AI生成
小瓦老師提醒，較易「卡到」的人，可以準備少量粗鹽裝進小夾鏈袋隨身攜帶，每天回家前再丟進戶外垃圾桶。 示意圖／AI生成

2026年農曆七月初一「鬼門開」落在國曆8月13日，依傳統時辰則從子時，也就是8月12日深夜11時起算。農曆七月俗稱「鬼月」，將一路持續至9月10日「鬼門關」。命理師小瓦老師提醒，若自認較容易受到環境或氣場影響，可以事先準備相關民俗用品。

鬼門開將至，小瓦老師在Threads發文提醒，較容易「卡到」或受到影響的人，可以準備少量粗鹽裝進小夾鏈袋隨身攜帶，每天回家前再丟進戶外垃圾桶。他也透露，自己已準備不少用品，包括粗鹽、美琪皂、芙蓉沐浴乳、艾草洗髮精、艾草洗衣精及平安符等。

本網站曾報導，命理師王老師表示，今年鬼門開適逢日全蝕，因此民間也出現「近年最陰鬼月」的說法。他提醒，農曆七月期間應避免走路太靠近牆壁、夜間前往人煙稀少處，也不要從背後呼喊他人名字或拍肩膀，並盡量遠離無人管理的溪邊，同時避免口出惡言，以免影響自身運勢。

若鬼月期間入住飯店，王老師也分享一套民俗做法。他認為，敲門、刻意弄亂鞋子或床鋪等常見方式效果有限，建議進房後先不要急著關門，將房內燈光全部打開並拉開窗簾，再站在房間中央面向南方默念「我今天想要住此房間，如有打擾請離開，乾元亨利貞」念三次之後，用手比劍指，由北東南西繞三圈，做完再關門即可，希望藉此提升空間「氣場」。

另外，命理師楊登嵙也提醒，情侶在鬼月期間應避免前往墳場、靈骨塔、醫院或偏僻地點過度親密，也不宜在荒郊野外大聲呼喊彼此名字，或說出「想死你了」、「我愛死你了」等帶有「死」字的甜言蜜語。七夕當天另有避免吃牛肉的民俗禁忌，源自牛郎織女傳說。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼門開 命理師 農曆七月 鬼月 禁忌

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