農曆七月誰最旺？12生肖運勢一次看 把握變動迎來翻身好運

農曆七月（國曆2026/8/13～2026/9/10）生活節奏明顯加快：臨時任務、行程調整、合作邀約都變多，很多事需要你「邊走邊修」。好處是機會與資源流動快，敢談、敢爭取的人容易拿到好條件；壞處是忙中出錯、疲勞累積的機率也更高。這個月記得把安全與睡眠顧好，你會跑得更遠。

5★運勢王：蛇、鼠、龍



4★穩健股：牛、羊、雞



3★持平群：狗、馬、猴、兔



2★需注意：豬



1★警戒區：虎

鼠

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★★★



運勢分析：



本月適合談合作、跑案子、拚成交，資訊與機會來得快，越主動越有收穫。單身者容易在工作往來、朋友聚會中遇到聊得來的人，先觀察對方是否穩定再加速；有伴者要避免忙到失聯，固定報備反而更甜。財運亮眼，正財、外快都有機會，但金流進出大，建議先留稅金與預備金，賺到先落袋最安心。

牛

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



你本月屬於「做得穩就有人挺」：越踏實、越照流程，越能拿到信任與資源。單身者容易遇到務實可靠型，從熟悉感開始更容易成；有伴者適合一起規劃理財與生活分工，安全感上升。工作上別怕麻煩，重要文件與細節你抓得越牢，越容易被看見。財運穩中有進帳，但仍要避免衝動大額支出，留現金最有底氣。

虎

愛情運指數：★★☆☆☆



事業運指數：★☆☆☆☆



財富運指數：★★☆☆☆



運勢分析：



本月變動與突發狀況偏多，容易分心、也容易有小意外或臨時改安排；最重要是別逞強，安全與健康擺第一。單身者先別急著衝戀愛，情緒不穩時容易看走眼；有伴者避免硬碰硬，吵起來先停火，冷靜再談。工作上不適合冒進或硬拚面子，先守住基本盤、把該交付的交好就算贏。財運偏保守，投資先暫緩。

兔

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



這月壓力感偏高，但只要你願意把事情拆小、一步步完成，其實能順利過關。單身者容易遇到讓你心動的人，但也可能因忙碌忽冷忽熱，保持穩定互動更重要；有伴者要避免把壓力變成碎念，說清楚需求比抱怨有效。工作上可能有新任務或新要求，先抓重點、別想一次完美。財運普通，適合守成與固定儲蓄。

龍

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★★★



運勢分析：



本月很有「翻盤感」：適合談判、簽合作、跑業務與做資源整合，容易遇到更好的條件。單身者桃花多從工作或共同圈子來，先從互相欣賞開始更穩；有伴者要避免忙到忽略對方，安排一場短旅行或一起完成目標，感情更黏。財運非常亮，但錢來得快也花得快，建議先把預算框好、該存的先存，別被一時爽感吃掉成果。

蛇

愛情運指數：★★★★☆



事業運指數：★★★★★



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



你本月靠「策略與判斷」取勝：越懂得規劃、越會抓重點，越能在混亂中拿到主導權。單身者魅力上升，容易遇到欣賞你腦袋與談吐的人，別太快玩曖昧，真誠反而更吸引；有伴者適合一起做計畫、一起學新技能，默契更好。工作上有機會解決難題、拿到重要任務；財運也不錯，但避免貪心追高，穩穩賺最漂亮。

馬

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月屬於「有錢賺但很累」：事情多、節奏快，容易忙到沒生活。單身者想談戀愛也行，但要留得出時間經營，不然很容易半途而廢；有伴者別只剩交代行程，多一句關心就能避免誤會。工作上按表操課就能穩住，但別把所有事都攬在身上，該分工就分工。財運中等，建議把外食、交通與交際費先控管，才不會覺得白忙。

羊

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



你這月屬於「才華能被看見」的類型，適合把作品端出來、把想法說清楚，容易得到支持。單身者桃花走溫柔路線，容易遇到相處舒服的人；有伴者別把忙碌當理所當然，安排一次小約會就很加分。工作上若能主動爭取資源、主動回報進度，會更順。財運普通但穩，適合固定存錢與長期規劃，別貪短線。

猴

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月忙碌感很強，容易對自己要求過高，越忙越焦慮；記得把事情排序、把休息排進行程。單身者有機會在工作或社交場合遇到不錯的人，但別用「太忙」當藉口忽冷忽熱；有伴者要避免把壓力帶回家，先說清楚狀態，對方就不會亂想。工作上容易接到臨時任務，先穩住品質再求速度。財運持平，別用犒賞型消費補情緒。

雞

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



你本月屬於「朋友與資源到位」：需要協助時比較有人願意出手，適合談合作、談支援、談條件。單身者容易遇到談得來、價值觀相近的人，慢慢相處更容易走長久；有伴者互動穩，適合一起規劃理財或旅行。工作上若能主動展現專業、把成果整理成可被看見的形式，會更吃香。財運不錯，但合約與分帳要看清楚，別只靠口頭。

狗

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月走穩健路線，不是爆衝型，但很適合把該完成的清單一個個勾掉。單身者桃花普通，別急著將就；有伴者相處平穩，適合一起整理生活、把家裡或財務規劃做得更順。工作上少捲入口舌與站隊，專注做事就會贏。財運中等，靠正財累積最安心；投資保守、避免衝動加碼。

豬

愛情運指數：★★☆☆☆



事業運指數：★★☆☆☆



財富運指數：★★☆☆☆



運勢分析：



這月容易有「被誤解」或「好心沒好報」的感覺，越是親近的人越可能踩到情緒地雷。單身者不宜急著投入，先把界線立好；有伴者要避免冷處理，多說清楚、少用猜的，關係才不會越走越遠。工作上先求穩，別接來路不明的合作或灰色任務。財運偏保守，容易有突發支出，建議先把預備金補滿；作息也要顧，別累過頭。

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