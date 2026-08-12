鬼月來了「一不敬、二不去、三不晚、四不吵」禁忌真相曝光

鬼月馬上要到了，農曆7月初一俗稱「鬼門開」，有許多事情要注意。搜狐網分享鬼月「四不」禁忌，建議這段時間多一分敬意、少一點衝動。多相信老祖宗的生活智慧，提醒大家平安過日子。

鬼月禁忌

一不敬／少說不吉利的話

進入農曆7月，傳統上講究尊重天地與祖先，不隨意辱罵、不做挑釁行為，也避免摔碗、亂丟食物等舉動。若要祭拜祖先，則依照家中習俗準備，重點是心意與尊重。

二不去／危險偏僻處、水邊不要去

鬼月別去荒郊野外、廢棄建築、深夜河邊、橋下等地方，夏季炎熱又多雨，野外可能有蛇蟲鼠蟻，老舊建築也有坍塌風險，河邊更可能遇到暗流。與其說是「避邪」，不如說是7月要提醒自己避開危險。

三不晚／祭祀、回家、睡覺都不要晚

祭祀盡量選在白天，晚上也少在外面逗留。夏天本來就容易疲累，如果又長時間熬夜、喝酒，精神狀態更容易變差。早點回家、早點休息，才是最實際的平安之道。

四不吵／不吵架、不罵人、不搬家、不大興土木

農曆七月是安魂月，最好少吵架、少說重話，更不要摔東西、起衝突。天氣炎熱時情緒本來就容易上火，一場爭執往往越演越烈。古代人認為7月陰氣重，動土會驚動地氣，工人也容易中暑出事。

總之農曆七月不用過度恐慌，民俗可以尊重，也可以理性看待。少惹是非、遠離危險、照顧好自己，才是老祖宗真正想留下來的智慧。

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