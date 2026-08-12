快訊

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼月來了「一不敬、二不去、三不晚、四不吵」禁忌真相曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
鬼月示意圖。圖／AI生成
鬼月示意圖。圖／AI生成

鬼月馬上要到了，農曆7月初一俗稱「鬼門開」，有許多事情要注意。搜狐網分享鬼月「四不」禁忌，建議這段時間多一分敬意、少一點衝動。多相信老祖宗的生活智慧，提醒大家平安過日子。

鬼月禁忌

一不敬／少說不吉利的話

進入農曆7月，傳統上講究尊重天地與祖先，不隨意辱罵、不做挑釁行為，也避免摔碗、亂丟食物等舉動。若要祭拜祖先，則依照家中習俗準備，重點是心意與尊重。

二不去／危險偏僻處、水邊不要去

鬼月別去荒郊野外、廢棄建築、深夜河邊、橋下等地方，夏季炎熱又多雨，野外可能有蛇蟲鼠蟻，老舊建築也有坍塌風險，河邊更可能遇到暗流。與其說是「避邪」，不如說是7月要提醒自己避開危險。

三不晚／祭祀、回家、睡覺都不要晚

祭祀盡量選在白天，晚上也少在外面逗留。夏天本來就容易疲累，如果又長時間熬夜、喝酒，精神狀態更容易變差。早點回家、早點休息，才是最實際的平安之道。

四不吵／不吵架、不罵人、不搬家、不大興土木

農曆七月是安魂月，最好少吵架、少說重話，更不要摔東西、起衝突。天氣炎熱時情緒本來就容易上火，一場爭執往往越演越烈。古代人認為7月陰氣重，動土會驚動地氣，工人也容易中暑出事。

總之農曆七月不用過度恐慌，民俗可以尊重，也可以理性看待。少惹是非、遠離危險、照顧好自己，才是老祖宗真正想留下來的智慧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

禁忌 鬼月 鬼門開 農曆七月 祖先

延伸閱讀

鬼月禁忌真的嗎？命理師揭8大習俗真相：不是每個都和鬼有關

鬼月到…普度當心4大忌 拜錯恐把「好兄弟」請進門

鬼月情侶約會禁忌曝！不要壁咚、千萬別說「這句情話」

今晚11時鬼門開！熱戀情侶注意…命理師曝7大禁忌 恐惹好兄弟嫉妒

相關新聞

鬼門開今晚11時開始！命理師曝「防卡到」隨身小物 每天回家前丟掉

2026年農曆七月初一「鬼門開」落在國曆8月13日，依傳統時辰則從子時，也就是8月12日深夜11時起算。農曆七月俗稱「鬼月」，將一路持續至9月10日「鬼門關」。命理師小瓦老師提醒，若自認較容易受到環境或氣場影響，可以事先準備相關民俗用品。

心機深藏不露！「3星座」最會借刀殺人 背後手段超狠

有些人遇到衝突時，習慣直接正面迎戰，但也有人更懂得利用人際關係與環境局勢，讓事情朝自己想要的方向發展。「搜狐網」指出，以下3個星座特別擅長借力使力，與其親自出手，不如讓其他人完成關鍵的一步，因此常被形容為「借刀殺人」高手。不過這未必代表他們心懷惡意，有時只是懂得保護自己、降低正面衝突的風險。

鬼月來了「一不敬、二不去、三不晚、四不吵」禁忌真相曝光

鬼月馬上要到了，農曆7月初一俗稱「鬼門開」，有許多事情要注意。搜狐網分享鬼月「四不」禁忌，建議這段時間多一分敬意、少一點衝動。多相信老祖宗的生活智慧，提醒大家平安過日子。

今晚11時鬼門開撞日全食！命理師喊「最陰鬼月」住飯店這樣保平安

王老師也分享，農曆7月如果需要入住飯店，該怎麼做才能保平安。很多人會先敲門、或是把鞋子弄亂，把床弄亂，這些流傳方式，老師說這些其實都沒用。

今晚11時鬼門開！熱戀情侶注意…命理師曝7大禁忌 恐惹好兄弟嫉妒

農曆七月俗稱「鬼月」，今晚11時即「鬼門開」，在華人習俗，有不少民俗禁忌需留意。命理師楊登嵙提醒，熱戀中的情侶即使不迷信，也應心存敬畏，避免觸犯禁忌招來厄運，包括不宜在偏僻角落親熱、勿到陰氣重的場所過度親密、避免說出觸霉頭的甜言蜜語，甚至連七夕吃牛肉都暗藏禁忌，稍不留意恐讓好兄弟心生嫉妒、跟著回家。

鬼月情侶約會禁忌曝！不要壁咚、千萬別說「這句情話」

農曆七月俗稱鬼月，2026年國曆8月13日正是農曆七月初一「鬼門開」。鬼月出遊約會也有多項禁忌，快來看看吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。