心機深藏不露！「3星座」最會借刀殺人 背後手段超狠

有些人遇到衝突時，習慣直接正面迎戰，但也有人更懂得利用人際關係與環境局勢，讓事情朝自己想要的方向發展。「搜狐網」指出，以下3個星座特別擅長借力使力，與其親自出手，不如讓其他人完成關鍵的一步，因此常被形容為「借刀殺人」高手。不過這未必代表他們心懷惡意，有時只是懂得保護自己、降低正面衝突的風險。

第3名：雙子座

雙子座最大的優勢就是消息靈通，對身邊的人際關係與各種小道消息往往掌握得相當快。他們可能知道誰和誰關係不好、誰對誰有意見，甚至清楚不同人之間存在什麼心結。當需要推動某件事情時，雙子座未必會親自介入，而是選擇在適當時機透露一點資訊，讓原本就存在的矛盾自然發酵。

更厲害的是，雙子座通常不會把自己的意圖表現得太明顯。一句看似隨口提起的話，可能就讓其他人開始行動，最後事情按照他們預期的方向發展。對雙子而言，與其耗費力氣正面衝突，不如善用資訊落差，讓局勢自己往前走。

第2名：處女座

處女座不像雙子座靠消息取勝，他們更擅長掌握規則與流程。對於制度、規定以及辦事程序中的細節，處女座通常研究得非常透徹，因此當他們真的想讓某個人吃點苦頭時，不一定需要直接翻臉，反而可能選擇「照規定辦」。

該補的資料就要求補齊、該走的程序就一步都不省，甚至在關鍵環節多花一點時間確認，對方可能因此被拖得相當疲憊，但仔細檢查後又很難指出處女座究竟做錯了什麼。這種看似完全按照規矩行事，實際上卻能讓對方感到無比棘手的方式，就是處女座厲害的地方。

第1名：天蠍座

天蠍座被認為是這方面的高手，關鍵就在於他們很會觀察人。天蠍座往往會先了解每個人的需求、在意的事情以及可能存在的弱點，再思考如何利用這些條件推動局勢，因此比起自己親自出手，更習慣站在幕後安排。

例如想促成一件事情，天蠍座可能不會直接要求誰去做，而是讓不同的人看到「這麼做對自己有好處」或「不這麼做可能會損失什麼」。當每個人都按照自己的利益採取行動，最後便可能一步步走向天蠍座原本期待的結果。事情結束後，旁人甚至可能以為一切都是自己的判斷，完全沒察覺背後其實早已有人默默推動局勢。

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