今晚11時鬼門開撞日全食！命理師喊「最陰鬼月」住飯店這樣保平安

2026年的農曆7月1日落在國曆8月13日，但根據民俗習慣，但依民俗習慣，鬼門會在前一天也就是8月12日的深夜11點(子時)開啟，並於國曆9月10日晚上11點，也就是農曆7月29日亥時關閉。命理師王老師指出，由於今年鬼門開又碰上日全蝕，因此也有「近年最陰鬼月」的說法。

王老師分享鬼月五大禁忌： 1. 走路不要太靠牆壁 2. 晚上避免去人煙稀少的地方 3. 不要從背後叫別人名字，拍別人肩膀 4. 不要靠近無人管理的溪邊 5. 千萬不要造口業，恐損福德與氣場

王老師也分享，農曆7月如果需要入住飯店，該怎麼做才能保平安。很多人會先敲門、或是把鞋子弄亂，把床弄亂，這些流傳方式，老師說這些其實都沒用。

住飯店這樣做

進房間先打開房門不要馬上關起來，把全部燈全部打開，拉開窗簾，打開手機的指南針，站在房間正中間，面向南方，心裡默念「我今天想要住此房間，如有打擾請離開，乾元亨利貞」念三次之後，用手比劍指，由北東南西繞三圈，做完再關門就可以。

老師說「乾元亨利貞」是宇宙最原始能量，類似陽光普照，念誦可瞬間提升磁場，鬼就會待不住想離開。

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