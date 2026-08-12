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今晚11時鬼門開！熱戀情侶注意…命理師曝7大禁忌 恐惹好兄弟嫉妒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆鬼月將至，命理師楊登嵙提醒該月的民俗禁忌與傳統。圖／AI生成
農曆鬼月將至，命理師楊登嵙提醒該月的民俗禁忌與傳統。圖／AI生成

農曆七月俗稱「鬼月」，今晚11時即「鬼門開」，在華人習俗，有不少民俗禁忌需留意。命理師楊登嵙提醒，熱戀中的情侶即使不迷信，也應心存敬畏，避免觸犯禁忌招來厄運，包括不宜在偏僻角落親熱、勿到陰氣重的場所過度親密、避免說出觸霉頭的甜言蜜語，甚至連七夕吃牛肉都暗藏禁忌，稍不留意恐讓好兄弟心生嫉妒、跟著回家。

命理師楊登嵙指出，情侶最好不要在荒涼偏僻角落親熱，因為「好兄弟」就在附近；也不宜手牽手或太過親密地前往墳場、靈骨塔、醫院等陰氣較重之處，許多好兄弟未婚就過世，看到情侶恩愛恐心生嫉妒。此外，男性和情侶應避免到姑娘廟拜拜，以免廟中姑娘看上男方。

楊登嵙也提醒，鬼月期間切勿對另一半說「想死你了」、「我愛死你了」、「為了你我可以去死」等話語，恐得罪好兄弟；到過於老舊的電影院看電影，也要當心座位旁「多」了觀眾。若在空曠處或荒郊野外，也不宜大聲呼喊對方名字，以免好兄弟循聲而來，跟著回家。

值得一提的是，七夕當天則建議避免吃牛肉。楊登嵙解釋，此禁忌與牛郎織女傳說有關，牛郎職業為牧牛，當天食用牛肉恐衝撞其職志象徵，情侶間容易因此發生爭執；若不慎誤食，可透過行善積德化解。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼門開 禁忌 命理師

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