鬼月情侶約會禁忌曝！不要壁咚、千萬別說「這句情話」

農曆七月俗稱鬼月，2026年國曆8月13日正是農曆七月初一「鬼門開」。鬼月出遊約會也有多項禁忌，快來看看吧。

▍鬼月約會禁忌

1. 別「壁咚」：情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2.別在郊外亂喊名字： 不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3. 別去磁場不好地方：情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4. 別說死字：情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5.別去老戲院：鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6.別搭末班車：鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7.別去河堤：鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8.漸少視訊：鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。