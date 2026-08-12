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鬼月到…普度當心4大忌 拜錯恐把「好兄弟」請進門

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中元節、普度普渡、鬼月、鬼門開、農曆七月、好兄弟、靈異現象。圖／AI生成
中元節、普度普渡、鬼月、鬼門開、農曆七月、好兄弟、靈異現象。圖／AI生成

今天是農曆六月卅，但今晚11時「鬼門開」。民俗專家廖大乙說，農曆七月民俗禁忌多，不少民眾會準備供品普度好兄弟」，切記別在家門內、別順口求財、不用報姓名、別拿吃過或拜過的再拜，建議可準備「空心菜水」告知不要糾纏。

廖大乙指出，民眾普遍都知道，鬼門開後不要去海邊或溪邊玩水，晚上陰氣盛，不要吹口哨，也應避免在外遊蕩，盡量早點回家，行事審慎小心，能力範圍內也能準備供品，或參加各地廟宇的中元普度，祭拜「好兄弟」，敬畏度過農曆七月。

但民眾在普度祭拜時，務必注意「好兄弟」多為無依無靠的孤魂野鬼，因此祭拜是出於慈悲心的布施，重點在於「布施與慈悲」，因此不能像求神拜佛般的祈願，更不是補財庫的好時機，要懂得趨吉避凶，千萬別順口求財，以免「請鬼拿藥單」。

他進一步表示，鬼月普度祭拜，重點在於真誠的慈悲心，所以供品準備上，不用鋪張浪費，但也不可因為節儉，拿他人吃過的食物，或把拜過供品再拿來拜，同時建議能準備「空心菜水」，告知好兄弟「有心請客無心留客，吃飽喝足就離開」。

而「空心菜水」就是準備7根帶頭帶尾的空心菜，將空心菜切段後用清水川燙，切記禁用油鹽調味，而其含義在於，空心菜莖部中空象徵「無心留客」，沒調味代表「半生不熟」沒交情，純粹布施，請其吃飽喝足後就離開，不要留下糾纏。

此外，普度祭拜時間以下午1時至晚上7時間為宜，而且一定要在戶外或能「見天」之處舉行，絕不能在自家室內或門口內祭拜，否則等於將好兄弟請進家門；若去廟裡參加普度，不用報上姓名地址，只要保持敬意與慈悲心，誠心默禱即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月普度祭拜，重點在於真誠的慈悲心，供品不用鋪張浪費，可準備「空心菜水」告知好兄弟「無心留客，吃飽請離開」。圖／廖大乙提供
鬼月普度祭拜，重點在於真誠的慈悲心，供品不用鋪張浪費，可準備「空心菜水」告知好兄弟「無心留客，吃飽請離開」。圖／廖大乙提供

鬼月 普度 好兄弟 農曆七月 鬼門開 禁忌

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