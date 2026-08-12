不只「日全食」…8月星象大洗牌！４星座迎命運轉折 2星座面臨斷捨離

進入8月，我們正式迎來2026年既震撼又最熱鬧的星象月份啦！如果你最近覺得生活的節奏突然變得怪怪的，像是工作無預警出現變動、朋友或伴侶之間的態度改變，或是原本很確定的計畫開始讓你猶豫，或者一直停滯的事情突然開始啟動，又或者心裡有一股煩躁與不安，以上種種一時片刻還沒釐清但就是覺得不一樣的感覺，就是宇宙正準備幫你重新洗牌！

★2026年8月份5大關鍵星象

8月4日｜凱龍星逆行金牛座

過去的傷痛、脆弱、自我否定與懷疑，很容易重新浮上心頭。別逃避，不如趁機真正面對、療癒自己。凱龍星逆行來得不是懲罰，對某些人來說反而是砍掉重練的契機。

8月7日｜立秋×金星進入天秤座

季節轉換與氣場變化，使得不少人的運勢開始回暖，適合把過去未完成的人與事皆重新拾起與修復、療癒情感，例如洽談合作、與他人或團隊建立更穩定的連結，重新佈署人脈等等，是社交與人緣的黃金期。

8月12日會迎來超有力量的「獅子座日全食」（當天清晨還有「六星連珠」的行星遊行奇景！）有些人將會在工作事業、財源方面帶來新的轉折，有些改變可能會來得有點緊湊或突發，別害怕這個舊有模式的改變，其實是為了把你推向更適合自己的方向。

8月12日 ~ 8月13日｜英仙座流星雨

英仙座流星雨的神話背景，來自希臘英雄珀耳修斯（Perseus），他的故事象徵英雄覺醒：面對困境不退縮，以勇氣與決斷斬斷恐懼；如英仙以盾牌反光智取梅杜莎，提醒我們換個角度看清真相，用智慧與策略化解危機，將陰影轉化為力量。

8月28日｜雙魚座月食

情感與內心情緒的一次大清理，看清什麼不再適合自己。那些無數不適合的人、事以及內心執著，也許是時候放下了。

簡單來說，日食就像幫你按下重開機，帶點強制啟動的力量；月食則是幫你做大掃除，提醒你該優雅放手了。在這場重組的浪潮裡，宇宙會幫你打開哪扇門？又需要你放下一直執著的什麼呢？

獅子座日食：能量啟動！4星座要迎來命運轉折點？

日食代表強烈的新開始，就像在你的生命裡播下一顆新種子。這次日食發生在獅子座，重點會放在你的「自我認同、創造力，還有你內心最渴望的事」。

獅子座（上升／太陽）：人生主導權正在回到自己手上

這絕對是你的年度主角時刻！舊的退縮跟包袱可以通通甩掉了，不管是職場身份還是人生新方向，你都會被推上最適合你的舞台，展現最真實的自己。這次日食對獅子座來說，特別適合重新整理：人生方向、個人定位、工作目標、自我價值，以及你希望別人如何看見你。有些人可能突然被推到更大的舞台。有些人則會開始厭倦「配合」。

金牛座 & 天蠍座（上升／太陽）：打破瓶頸，準備解鎖新資源

你們可能會在職場架構或財務上感覺到壓力，但別怕！這種「被逼著改變」的感覺，其實是在幫你撕掉偽裝，反而能順勢解鎖貴人運跟事業新局！

水瓶座（上升／太陽）：關係與合作的全新篇章

這次日食直接照亮你的對宮，代表你的重要伴侶或事業合夥關係要洗牌了，人際關係進入新的副本。切斷那些不再適合的，才能空出位置給真正對等的人脈以及好連結。

雙魚座月食：釋放！哪些星座要來一場內心大清理？

月食代表一件事情的結果揭曉，也是情感達到高潮後的「釋放與清理」。雙魚座月食就像一陣溫柔的水波情緒觸角提醒著你，問你：「有哪些過去，是時候該鬆手了？」

雙魚座（上升／太陽）：畫好個人界線，學習好好放手

月食直接落在你的本命區，情緒跟心理健康會是重點。一直以來過度承擔、討好別人的習慣，是時候溫柔地說再見了，別再把別人的情緒背在自己身上。

處女座（上升／太陽）：生活秩序與人際圈的大掃除

滿月照亮你的關係與日常，那些平時被壓下來的溝通落差或失衡關係都會浮上檯面。趁這個機會好好整理一下，讓生活恢復有滋有樣的節奏。

💡 8月生活指南：你可能會遇到的轉向與選擇

1. 職場與事業：告別舊習慣，準備好你的 Plan B

你可能會遇到：公司突如其來的重組、換主管、被調去全新領域；或者你正在糾結，到底要留在漸漸走下坡的舒適圈，還是勇敢踏出去搞副業、學新技能？

給你的小建議：別再抱著「一份工作可以養我一輩子」的想法囉！現在最需要的不是固執，而是隨機應變的彈性。

2. 人際與感情：圈子大洗牌，把時間留給對的人

你可能會遇到：好同事離職、合作關係到期，或是感情走到關鍵的分水嶺。

給你的小建議：8/7金星回天秤是修補關係的黃金期，但這不代表你要委屈自己！遇到一直在消耗你的人，請勇敢劃清界線，把心力留給真正懂你價值的人。

3. 財務與收入：危機就是轉機，解鎖多元財源

你可能會遇到：單一收入來源遇到瓶頸、突然有一筆意外開銷，但同時也出現了跨界合作或賺副業財的機會。

給你的小建議：管住手！避開衝動消費跟盲目投資的坑。重新盤點一下自己的資產，你會發現隱藏在變局背後的貴人財！

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