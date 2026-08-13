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農曆7月「５生肖」財運正旺！黃金發財月…「多穿黃色」照亮荷包

心光維度／ 文／Melissa 萱老師
圖為穿黃色開啟鬼月財運示意圖。圖/AI生成
圖為穿黃色開啟鬼月財運示意圖。圖/AI生成

走入農曆七月（2026年8月13日至9月10日），節氣正值「立秋」過後。古云：「秋，揪也，物於此而揪斂也。」天地間炎暑未退，肅殺之金氣已然暗生。

本月太歲丙午與丙申月交織，天干雙丙，地支午火克制申金，形成了微妙而劇烈的「火金交戰」之局。這是一段五行氣場轉換的關鍵期，亦是重整生活秩序、收斂心神的好時機。「火」代表熱情與決斷，「金」代表肅殺與秩序，兩者相撞，唯有以「土」的敦厚與包容來通關化解，也就是說，將兩行克戰轉化為「火生土、土生金」，能量氣場才能得以順暢流動。

Melissa小萱老師表示，在農曆七月這個特殊的月份，請大家不妨隨順節氣，以收斂、智慧為底氣，順勢而為。

農曆七月，求財開運３大建議

第一點：黃金開運色

多穿戴黃色、棕色、米色（土色系）衣物飾品，利用「火生土、土生金」的五行通關原理，引導財氣連續相生。

第二點：西南與正南方佈局

在家中或辦公室的西南方與正南方擺放黃水晶或陶瓷，能幫助洩去過旺的火氣、以利生財。

第三點：理財策略

火金相戰之月，宜守不宜過度衝動投機，應以敦厚穩健（土）為根基，見好就收，方能守住財庫。

財運排行榜生肖 TOP 5

第五名：生肖馬｜偏財顯現，敏銳奪機

運勢亮點：商業嗅覺靈敏，容易發現旁人忽略的賺錢門路或市場資訊差。副業、短線投資或商業談判有獲利空間，但偏財需靠果斷行動力爭取，得財後宜謙虛分享。

第四名：生肖鼠｜申子半合，借力生財

運勢亮點：得長輩、貴人提攜，容易獲得內部獨家消息或合作機會。特別有利於從商、自由職業或團隊合作項目，能藉由合夥與資源整合拉升整體財力。

第三名：生肖蛇｜正財合身，穩紮穩打

運勢亮點：財氣沉穩，正財運極佳。主業上的努力將直接反映在薪資、分紅或業績獎金上，甚至能因出色的財務表現帶來職位升遷或權責擴大，求財宜穩不宜急。

第二名：生肖牛｜傷官生財，憑技引財

運勢亮點：思維敏捷、靈感大爆發。憑藉過人的專業技術、談判口才或獨到見解，能輕鬆拿下訂單或績效獎金，是靠真本事與實力把才華變現的黃金發財月。

第一名：生肖龍｜食神生財，福祿自來

運勢亮點：本月創意與才華能迅速轉化為商業價值。無論是企劃提案、作品創作或副業開發，都能輕鬆吸引資金與客戶青睞，有「無心插柳柳成蔭」的豐收之象，進財順暢無阻。

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 生肖 黃金 財運 鬼門開

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