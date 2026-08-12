中元普渡、鬼月拜拜禁忌一次看！別放鞭炮、這些水果別拜「容易出事」

有些人遇到衝突時，習慣直接正面迎戰，但也有人更懂得利用人際關係與環境局勢，讓事情朝自己想要的方向發展。「搜狐網」指出，以下3個星座特別擅長借力使力，與其親自出手，不如讓其他人完成關鍵的一步，因此常被形容為「借刀殺人」高手。不過這未必代表他們心懷惡意，有時只是懂得保護自己、降低正面衝突的風險。

2026-08-12 11:38