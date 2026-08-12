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中元普渡、鬼月拜拜禁忌一次看！別放鞭炮、這些水果別拜「容易出事」

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
拜拜示意圖。圖／AI生成
拜拜示意圖。圖／AI生成

農曆七月俗稱鬼月，2026年國曆8月12日晚間11時(子時)正是農曆七月「鬼門開」。很多公司行號或住家會進行中元普渡拜拜，小孟老師提醒鬼月期間拜拜有多項禁忌，快來看看吧。

▍拜拜禁忌

1.不可以放鞭炮：當心炸到好兄弟

2.拜魚：魚尾要大不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大

3.雞跟魚：都要全雞全魚不可切

4.不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來

5.不要拜芭樂：會被開芭樂票（支票跳票）

6.不要拜番茄：易有血光

7.不要拜鴨蛋：鴨蛋代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥。

8.不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客

9.不要拜粥：績效稀疏

10.不要拜釋迦：代表釋迦牟尼的頭不宜拜，拜了會頭痛

11.不要放蠟燭在桌上：會前途微弱

12.不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差

13.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧

14.不要拜蛋卷：事業較脆弱

15.不要拜豬肝：拜了一整年會遇到黑心肝的人

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中元普渡 鬼月 拜拜 禁忌 鬼門開 農曆七月

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