農曆七月來了！鬼門開「3生肖」要小心 這些事別亂做

農曆七月鬼門開，民俗傳說中陰氣漸盛、百鬼夜行，運勢較為波動的生肖更需提防變數，今年有三個生肖在農曆七月，要以特別謹慎小心的態度，方能避過災厄，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

屬馬人性格奔放，行動力強，但在鬼門開期間，易因情緒浮躁而招惹無謂麻煩，此時容易因一時衝動或爭執引起口舌是非，或是血光之災，因此在駕駛交通工具時，切記減速慢行，並避免疲勞駕駛或夜間飆車，特別是前往山區或水域等陰氣較重之處，工作與人際上，應謹言慎行，克制火爆脾氣，凡事退一步海闊天空，建議保持充足睡眠，較能維護個人的量場磁場。

第二名：虎

屬虎人天生具備威嚴氣場，但在陰氣重的月份，容易出現氣場相衝的情形，導致運勢較為起伏，這段時間應避免前往溪邊、海邊等危險水域活動，嚴防水難發生，同時也要盡量避免參加夜遊、探險或出入氣場雜亂的場所，在財務與投資方面宜採取保守策略，切忌盲目跟風或進行高風險投資，以免受騙破財，建議低調謙遜，心存敬意，不做挑釁民俗禁忌之事，確保身心平安健康。

第一名：蛇

屬蛇人心思細膩且敏感，鬼門開期間容易受到外界環境磁場影響，出現精神不濟、多慮或睡眠品質差等狀況，健康方面需特別留意脾胃與神經系統的保養，生冷食物少吃，並避免過度勞累，人際關係上要提防背後小人作祟或流言蜚語，重要決策宜三思而後行，切勿輕信他人的甜言蜜語，建議平時可多接觸陽光，維持居住環境的通風與明亮，能提升個人運勢。

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