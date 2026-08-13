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鬼門開了！「這些姓氏」的人要特別當心 命理師揭原因

聯合新聞網／ 非貓不可
鬼門開了，今年有幾個姓氏的人，更需要多加注意。圖／AI生成
鬼門開了，今年有幾個姓氏的人，更需要多加注意。圖／AI生成

農曆七月鬼門開，正是陰陽兩界界線變得模糊，氣場波動較為劇烈的時節，除了一般傳統的各項禁忌外，今年有幾個姓氏的人，更需要多加注意，懂得自我保護，一起來看看是哪幾個姓氏。

第三名：姓戴的人

「戴」字的結構較為繁複，字形上半部帶有「異」的意象與特殊氣場，這類字形在磁場波動劇烈的農曆七月，容易產生較敏感的感應連結，姓戴的朋友在此期間宜保持精神集中，避免情緒大起大落或過度勞累導致元神衰弱，夜晚應盡量少去人煙稀少的陰暗處，建議出門在外保持低調，車上或身上可隨身配戴平安符或正氣飾品，以穩定個人氣場、化解煞氣。

第二名：姓魏的人

「魏」字由「委」與「鬼」組合而成，字形中直接含有「鬼」字，因此在農曆七月這類陰氣較盛的時節，字面磁場相對敏感，姓魏的朋友在鬼門開期間，宜特別注意言行舉止，切忌在夜間隨意開鬼神玩笑或大聲喧嘩，下班後宜早點回家休息，避免前往墓地、醫院或極端偏僻之地，建議平日可多穿著亮色系衣物來增加自身的陽氣能量，並保持恭敬心與規律作息。

第一名：姓蕭的人

「蕭」字帶有肅殺、蕭瑟與冷清之意，氣場偏向陰柔肅穆，在農曆七月陰陽交替之際，姓蕭的朋友容易因為環境氣場變化而感到精神疲憊、情緒起伏或睡眠品質不佳，這段期間應盡量避免參與極端探險、深夜下水或長途夜駕等高風險活動，建議居家環境宜保持明亮通風，夜間不掛風鈴或製造過多噪音，也可至香火鼎盛的正神廟宇參拜，並隨身攜帶淨化香包，提升防護力。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

鬼門開 姓氏 命理師 農曆七月 禁忌

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