鬼月出遊住飯店別踩雷！命理師揭10大禁忌：鞋尖千萬別朝床頭擺

農曆七月「鬼門開」將在8月13日到來，由於鬼月被視為陰氣較重的時節，民間向來有許多傳統禁忌。適逢暑假旅遊旺季，許多家長會帶孩子出遊外宿，命理師楊登嵙特別整理出「鬼月入住飯店10大禁忌」，幫助民眾掌握避煞要領、安心出遊。

楊登嵙指出，入住飯店時尊重「在地好兄弟」是首要原則，應注意以下10要點：

進房先敲門：入房前先敲門三下並靜待數秒，說聲「抱歉打擾了」表示尊重，同時能避免飯店搞錯房間撞見其他房客的窘境。

進房要側身：門打開後宜「側身」側步進入，預留空間讓好兄弟出來，避免迎面撞上。

進廁先沖水：入房後先打開廁所燈與抽風機，使用馬桶前先沖一次水，以洗滌並除去不潔的陰穢之氣。

不選邊間房：邊間距離電梯較遠且入住率低、容易聚陰，體質敏感者宜盡量避開。

不全部關燈：夜間睡覺宜保留一盞小燈或留浴室燈以補充陽氣，亦方便半夜起床。

睡前拍枕頭：睡前拍拍枕頭、床單與棉被，同樣具有提醒好兄弟的尊重意味。

勿獨自睡靠牆雙人床：若一人睡雙人床，宜避開靠牆床位，並將空床的枕頭棉被弄亂或擺放行李，避免吸引同床。

鞋尖背向床鋪：鞋子宜一正一反或亂擺且鞋尖朝外，切勿將鞋尖對著床頭，防止被好兄弟上身或遭計算人數。

注意房內聖經狀態：若發現房內的聖經或宗教典籍呈「翻開狀態」，可能是用來鎮煞，切勿自行蓋上，應立即要求換房。

留意設備異常：若遭遇電器突開關、燈光閃爍、異味或異音，應盡速反映並要求更換房間。

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