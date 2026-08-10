0810-0816唐綺陽星座運勢週報：水瓶財運佳 魔羯感情兩情相悅

收到上個月的夏季電費帳單，是不是嚇到差點把手搖飲都戒了？先別急著吃土，這禮拜的財運氣場可是準備來幫大家「大補血」啦！雖然天氣熱到讓人每天都想耍廢，但市場上的賺錢風向已經悄悄大洗牌，有些人就算躺在冷氣房裡，鈔票還是會自動找上門。不管你是想填補荷包破洞，還是希望能多存一筆秋季旅遊基金，這波強勢的財富能量絕對沒在客氣。趕緊滑下去看看，自己是不是這週被老天爺偷偷塞錢的超級吸金王！

2026-08-10 08:39