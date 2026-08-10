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0810-0816唐綺陽星座運勢週報：水瓶財運佳 魔羯感情兩情相悅

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。聯合報系資料照
唐綺陽。聯合報系資料照

【唐綺陽星座運勢週報8/10-8/16】

重要星象：水星進獅子、火星進巨蟹

週一水星進獅子，獅子座相關話題受關注，創意、創作表演等領域熱度上升。週二火星進巨蟹，巨蟹星座者易感暴躁或有爆紅機會，一般大眾則情緒較滿，容易受心情影響，針對已知的問題應展開積極處理，多留意隱性的情緒危機，並做出適當的行動。

十二星座個別影響

金牛：變數多節奏易被打亂，感情給壓力會扣分

雙子：貴人長輩意見較多，感情略顯強勢需收斂

獅子：事業慎防暗中小人，感情當心介入三角關係

雙魚：需破釜沉舟做出改變，感情適合有新氣象

牡羊：穩步上升多展現實力，感情討論彼此價值觀

處女：看似好機會仍需再觀察，感情應防花心對象

天蠍：事業遇強則強表現佳，感情展現勇敢會更好

射手：面對抉擇要務實以對，感情出現選擇難決定

巨蟹：動力強展開新局多把握，感情主動容易成功

天秤：事業更上層樓好消息多，桃花運佳收穫表白

魔羯：適合主動談合作，感情兩情相悅默契十足

水瓶：財運佳適合談錢，感情能享受肢體互動桃花

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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