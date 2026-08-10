0810-0816「血型＋生肖」財運TOP5！財神偷偷送大禮 這5組人進帳不斷

收到上個月的夏季電費帳單，是不是嚇到差點把手搖飲都戒了？先別急著吃土，這禮拜的財運氣場可是準備來幫大家「大補血」啦！雖然天氣熱到讓人每天都想耍廢，但市場上的賺錢風向已經悄悄大洗牌，有些人就算躺在冷氣房裡，鈔票還是會自動找上門。不管你是想填補荷包破洞，還是希望能多存一筆秋季旅遊基金，這波強勢的財富能量絕對沒在客氣。趕緊滑下去看看，自己是不是這週被老天爺偷偷塞錢的超級吸金王！

TOP 5：血型O型 + 生肖屬雞

本週O型屬雞的朋友，賺錢節奏可說是倒吃甘蔗，各種進帳機會接連浮現。拿著工具穿梭在工地現場的木工師傅，這幾天你精準俐落的手藝，完美解決老屋翻修的難題，讓屋主滿意到直接塞給你超厚實的獎金紅包；每天在機場櫃檯忙碌的航空地勤人員，近期溫暖親切的服務態度不僅化解了奧客危機，還意外獲得高層賞識而贏得一筆豐厚的績效獎勵；而用心照顧產婦與新生兒的專業月嫂，你無微不至的呵護在媽媽圈裡口碑爆棚，預約檔期瞬間排到明年，高薪合約簽到手軟。這組的朋友，只要保持耐心處理細節，所有難題都能迎刃而解，財富自然跟著來。建議休假時去吃頓豐盛的早午餐，吃飽喝足能讓你的吸金體質更加強大！

TOP 4：血型A型 + 生肖屬龍

本週A型屬龍的朋友，你們的專業能力將直接轉換成白花花的鈔票。帶領學員雕塑體態的皮拉提斯教練，最近你精心編排的課程在社群上引發熱烈討論，瘋狂湧入的新生把教室擠得水洩不通，業績抽成絕對讓你笑開懷；埋首於密密麻麻報表中的會計師，這陣子你犀利的眼光幫大客戶合法省下驚人的稅金，對方開心之餘更豪邁給予一筆豐盛的顧問費；至於站在鷹架上揮灑色彩的油漆師傅，高效率又零瑕疵的粉刷技術讓設計師大為驚豔，不囉嗦直接把接下來的大型建案全包給你，讓你如魚得水般賺飽飽。這組的朋友，請大膽展現你的實力，所有的汗水都會變成耀眼的黃金。上班前對著鏡子給自己一個大微笑，自信的氣場就是最強大的招財神器！

TOP 3：血型B型 + 生肖屬兔

本週B型屬兔的朋友，這陣子的好運彷彿內建吸金雷達，各種意外之財都會主動向你招手。提著化妝箱四處奔波的新娘秘書，你神乎其技的妝髮造型讓新娘美到發泡，不但現場收到超大包的答謝小費，親友們更是瘋狂跟你要名片預約，訂金收得心花怒放；戴著耳機專注工作的錄音室混音師，這週你敏銳的聽覺完美修飾了歌手的專輯瑕疵，製作人驚喜萬分，直接加碼匯入一筆極度可觀的特別分紅；而專注處理牛皮細節的皮革工匠，精心製作的客製化皮夾在網路上被外國買家相中，對方用極高的報價直接買斷，讓你的收入錦上添花。這組的朋友，財神爺正在為你開路，請充滿自信全力衝刺。出門時在包包裡放一顆薄荷糖，清新氣息能幫你吸滿勢不可擋的財富好運！

TOP 2 血型AB型 + 生肖屬虎

本週AB型屬虎的朋友，財富氣流猶如打通任督二脈，絕對能迎來令人滿意的豐盛進帳。穿梭在法庭與事務所間的專利律師，這幾天你犀利的攻防策略成功幫科技公司拿下高價值的專利權，超高額的勝訴抽成讓你樂不可支；拿著探針仔細檢查的牙醫師，溫柔專業的技術讓原本害怕看診的患者瞬間安心，一口氣買下最頂級的植牙療程，高額業績獎金輕鬆落袋；而拿著麥克風掌控全場的婚禮主持人，這週末極佳的臨場反應成功救援了宴客突發狀況，主辦家庭讚嘆之餘更直接塞了超級厚實的車馬費紅包。這組的朋友，請乘風破浪去迎接所有挑戰，旗開得勝的好運會讓你的荷包迅速長胖。下班後繞去彩券行買張刮刮樂，說不定能幫你迎來煥然一新的致富良機！

TOP 1：血型B型 + 生肖屬羊

本週B型屬羊的朋友，財運逐漸穩定，走到哪裡都有源源不絕的鈔票進帳！背著氧氣筒帶領學員下水的潛水教練，連日高溫讓想學潛水的人潮大爆滿，你幽默風趣的教學讓指定課程瞬間秒殺，旺季津貼加上豐厚的課時費讓你賺得盆滿缽滿；坐在工作檯前敲敲打打的珠寶設計師，獨具匠心的碎鑽拼接設計意外獲得國際大廠青睞，買斷版權的驚人天價合約直接塞滿你的銀行帳戶；每天細心檢查毛小孩身體的獸醫師，神準的診斷幫飼主解決了寵物長期的隱疾，對方感動落淚的同時更爽快付清所有昂貴醫藥費。這組的朋友，請毫無保留地衝刺事業，勢不可擋的財氣將配合你大賺一筆。假日時可搭配亮黃色的配件出門，能把好運磁場牢牢鎖在身邊不漏財！

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