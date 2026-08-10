七月普渡拜什麼？10大吉祥供品秘訣曝光 賓主盡歡招財好運

農曆七月普渡在即，民間習俗認為，準備供品時應懷抱誠心與尊敬，讓好兄弟與祭拜者都能「賓主盡歡」，不僅祈求闔家平安，也希望藉此招來財運與好運，命理師楊登嵙整理十大普渡常見供品及其象徵寓意，供民眾參考準備。

楊登嵙說，供品首重三牲，即豬、雞、魚，須整隻、整條擺放，不可去頭去尾。豬肉象徵諸事順利，雞與台語「家」同音，寓意「起家」、家庭興旺團圓，魚則取「年年有餘」之意，三者合為普渡供桌上不可或缺之要角。

水果類供品同樣講究吉祥諧音與寓意。楊登嵙分享，奇異果又稱「吉利果」，象徵吉利；橘子代表事事吉利；水蜜桃形似「蟠桃」，象徵延年益壽、增添財氣；火龍果外觀紅豔，寓意紅紅火火，能提升喜氣與偏財運，招來四方財富；柿子取其「事事」諧音，象徵事事順利；蘋果則代表平平安安，是相當普遍的供品選擇。

此外，五顆水煮蛋象徵「金雞下蛋」，寓意五福臨門、財源廣進；糖果則代表甜美滿足；鮮花因「花」與「發」諧音，象徵發達、發財，也是普渡桌上常見供品之一。

楊登嵙提醒，普渡供品重在心意與禮數周到，準備上述吉祥食材與物品，除表達對好兄弟之敬意，也寄託民眾對闔家平安、財運亨通及事業順遂的美好期盼，讓農曆七月順利平安度過。