快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

七月普渡拜什麼？10大吉祥供品秘訣曝光 賓主盡歡招財好運

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆民俗鬼月將至，命理師楊登嵙分享中元普度的適宜祭品與民俗寓意。圖／楊登嵙提供
農曆民俗鬼月將至，命理師楊登嵙分享中元普度的適宜祭品與民俗寓意。圖／楊登嵙提供

農曆七月普渡在即，民間習俗認為，準備供品時應懷抱誠心與尊敬，讓好兄弟與祭拜者都能「賓主盡歡」，不僅祈求闔家平安，也希望藉此招來財運與好運，命理師楊登嵙整理十大普渡常見供品及其象徵寓意，供民眾參考準備。

楊登嵙說，供品首重三牲，即豬、雞、魚，須整隻、整條擺放，不可去頭去尾。豬肉象徵諸事順利，雞與台語「家」同音，寓意「起家」、家庭興旺團圓，魚則取「年年有餘」之意，三者合為普渡供桌上不可或缺之要角。

水果類供品同樣講究吉祥諧音與寓意。楊登嵙分享，奇異果又稱「吉利果」，象徵吉利；橘子代表事事吉利；水蜜桃形似「蟠桃」，象徵延年益壽、增添財氣；火龍果外觀紅豔，寓意紅紅火火，能提升喜氣與偏財運，招來四方財富；柿子取其「事事」諧音，象徵事事順利；蘋果則代表平平安安，是相當普遍的供品選擇。

此外，五顆水煮蛋象徵「金雞下蛋」，寓意五福臨門、財源廣進；糖果則代表甜美滿足；鮮花因「花」與「發」諧音，象徵發達、發財，也是普渡桌上常見供品之一。

楊登嵙提醒，普渡供品重在心意與禮數周到，準備上述吉祥食材與物品，除表達對好兄弟之敬意，也寄託民眾對闔家平安、財運亨通及事業順遂的美好期盼，讓農曆七月順利平安度過。

招財 供品 農曆七月 財運 習俗 楊登嵙

延伸閱讀

8月13日迎鬼月...好兄弟放假囉！命理師警告：這些事千萬別做

鬼門開後財運洗牌！命理師點名4生肖：偏財、投資運全面爆發

關公也是財神！命理師喊「3生肖」這天必拜...財運爆棚

今天關公生！9個小知識曝…不能拜楊桃？他也是財神和文昌？

相關新聞

鬼門開不代表鬼最多！命理師揭真相 農曆七月竟只排第4

8月13日農曆七月「鬼門開」，不少人難免擔憂，但命理師柯柏成說，根據古著探討，農曆七月恐非見鬼最高峰，陽氣正盛的重大節慶也有鬼，重點不在鬼月效應，而是節日效應，鬼怪易現於陰陽交替、季節轉換、生死界線變得模糊的時刻。

0810-0816唐綺陽星座運勢週報：水瓶財運佳 魔羯感情兩情相悅

週一水星進獅子，獅子座相關話題受關注，創意、創作表演等領域熱度上升。週二火星進巨蟹，巨蟹星座者易感暴躁或有爆紅機會，一般大眾則情緒較滿，容易受心情影響，針對已知的問題應展開積極處理，多留意隱性的情緒危機，並做出適當的行動。

0810-0816「血型＋生肖」財運TOP5！財神偷偷送大禮 這5組人進帳不斷

收到上個月的夏季電費帳單，是不是嚇到差點把手搖飲都戒了？先別急著吃土，這禮拜的財運氣場可是準備來幫大家「大補血」啦！雖然天氣熱到讓人每天都想耍廢，但市場上的賺錢風向已經悄悄大洗牌，有些人就算躺在冷氣房裡，鈔票還是會自動找上門。不管你是想填補荷包破洞，還是希望能多存一筆秋季旅遊基金，這波強勢的財富能量絕對沒在客氣。趕緊滑下去看看，自己是不是這週被老天爺偷偷塞錢的超級吸金王！

七月普渡拜什麼？10大吉祥供品秘訣曝光 賓主盡歡招財好運

農曆七月普渡在即，民間習俗認為，準備供品時應懷抱誠心與尊敬，讓好兄弟與祭拜者都能「賓主盡歡」，不僅祈求闔家平安，也希望藉此招來財運與好運，命理師楊登嵙整理十大普渡常見供品及其象徵寓意，供民眾參考準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。