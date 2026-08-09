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鬼月5大飲食禁忌…別吃生魚片、不要含冰塊「後果很恐怖」

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為日式料理生魚片示意圖。圖／AI生成
圖為日式料理生魚片示意圖。圖／AI生成

農曆七月俗稱鬼月，2026年國曆8月13日正是農曆七月初一「鬼門開」。小孟老師提醒鬼月期間有5大飲食禁忌，快來看看吧。

▍鬼月不要吃

1、生魚片

因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，除了生魚片之外，喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的朋友，也建議避免用活的海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來，若是一定要吃就減少食用。

2、梨子

「招梨來」諧音同台語「招你來」，因此晚上吃梨容易吸引好兄來，尤其在鏡子前方吃梨子更是建議避免。

3、鴨蛋

鴨蛋在坊間經常放在碗裡，插上筷子變成腳尾飯。俗話說「到蘇州賣鴨蛋」，也是死亡的代稱。因此鬼月吃鴨蛋容易招陰。

4、不要把筷子插在飯上

許多小孩子在吃飯時喜歡把筷子插在飯裡，長輩都會提醒不要做這個動作，因為筷子插在飯上就像香插在香爐裡，容易吸引好兄弟，尤其在鬼月更應注意。

5、不要含冰塊

冰塊將兩字的部首去掉便會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意不要出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 生魚片 冰塊 農曆七月

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