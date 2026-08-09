快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

8月13日迎鬼月...好兄弟放假囉！命理師警告：這些事千萬別做

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
8月13日是農曆七月初一，屬民俗鬼月，按照習俗，鬼門開是12日的深夜11時，命理師楊登嵙提醒民俗月的風水禁忌。圖／AI生成
8月13日是農曆七月初一，屬民俗鬼月，按照習俗，鬼門開是12日的深夜11時，命理師楊登嵙提醒民俗月的風水禁忌。圖／AI生成

農曆七月初一是國曆8月13日，按照習俗，鬼門開時間是12日深夜11時，將迎來「鬼月」，命理師楊登嵙提醒，民間習俗禁忌繁多，寧可信其有，不宜鐵齒嘗試，以免招惹厄運，例如不宜開工、搬家等鬼月居家風水禁忌，民眾可參考趨吉避凶。

命理師楊登嵙表示，鬼月不宜開工動土，以免驚動好兄弟，最好等農曆八月再動工；已在七月前開工者，七月間仍可持續施工，不受影響。搬遷入宅也應避免，小型物品或家電搬入無妨，但大型家具、家電及神明祖龕，七月搬入恐讓好兄弟趁隙而入。購屋買房則可趁鬼月人氣清淡時看屋議價，爭取較佳條件，待八月吉日再完成過戶、裝修及入宅。

門口、陽台切勿懸掛燈籠或風鈴，尤其白色燈籠、銅鈴更為忌諱，楊登嵙指出，普度期間廟宇豎燈篙指引孤魂聚集，若住家也懸掛類似物品，恐被誤認為招引信號，容易招來不必要的干擾。

此外，楊登嵙提醒，居家環境宜避免陰暗潮濕，白天應開窗引入陽光，讓空氣流通，以免形成好兄弟偏愛的氛圍，也較不易招致負面情緒與疾病；裝修用色避免大面積黑灰暗色系，宜以紅、橙、黃等暖色調搭配溫暖燈光，提升居家正面能量。

楊登嵙也指出，拱門、拱窗造型近似墓碑，容易聚陰，建議加以遮蔽；庭院樹木過於茂密者，宜提前修剪，若已進入七月，可用紅布條繫繞樹幹轉陰為陽。晚上睡覺鞋頭不宜正對床鋪，家中洋娃娃、人偶、神像數量也不宜過多，可用紅紙剪成硬幣大小貼於底座或腳下，作為趨避之用。

楊登嵙強調，開工動土、入宅、購屋、掛燈籠、掛風鈴等五項為鬼月期間特別禁忌，其餘居家環境相關提醒則不分時節，平常也應留意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 命理師 好兄弟

延伸閱讀

8月13日鬼門開！鬼月22禁忌曝 別去老屋、別說這字「後果你會怕」

鬼月禁忌真的嗎？命理師揭8大習俗真相：不是每個都和鬼有關

鬼月業力引爆！命理師提醒：「3生肖」 犯小人、意外血光恐找上門

進門前先按鈴！鬼門將開、房仲教賞屋簽約避邪三招

相關新聞

鬼月5大飲食禁忌…別吃生魚片、不要含冰塊「後果很恐怖」

農曆七月俗稱鬼月，2026年國曆8月13日正是農曆七月初一「鬼門開」。相傳鬼月有5大飲食禁忌，快來看看吧。

8月13日迎鬼月...好兄弟放假囉！命理師警告：這些事千萬別做

農曆七月初一是國曆8月13日，按照習俗，鬼門開時間是12日深夜11時，將迎來「鬼月」，命理師楊登嵙提醒，民間習俗禁忌繁多，寧可信其有，不宜鐵齒嘗試，以免招惹厄運，例如不宜開工、搬家等鬼月居家風水禁忌，民眾可參考趨吉避凶。

鬼月卡到陰、鬼附身真有其事？高階靈魂說出驚人真相

民間常以為鬼靈能隨意侵入人的肉體、搶走身體的控制權。但在《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答》中，高階靈魂對這個現象給出顛覆性的解答：「世上根本沒有傳統意義上的『附身』。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。