8月13日迎鬼月...好兄弟放假囉！命理師警告：這些事千萬別做

農曆七月初一是國曆8月13日，按照習俗，鬼門開時間是12日深夜11時，將迎來「鬼月」，命理師楊登嵙提醒，民間習俗禁忌繁多，寧可信其有，不宜鐵齒嘗試，以免招惹厄運，例如不宜開工、搬家等鬼月居家風水禁忌，民眾可參考趨吉避凶。

命理師楊登嵙表示，鬼月不宜開工動土，以免驚動好兄弟，最好等農曆八月再動工；已在七月前開工者，七月間仍可持續施工，不受影響。搬遷入宅也應避免，小型物品或家電搬入無妨，但大型家具、家電及神明祖龕，七月搬入恐讓好兄弟趁隙而入。購屋買房則可趁鬼月人氣清淡時看屋議價，爭取較佳條件，待八月吉日再完成過戶、裝修及入宅。

門口、陽台切勿懸掛燈籠或風鈴，尤其白色燈籠、銅鈴更為忌諱，楊登嵙指出，普度期間廟宇豎燈篙指引孤魂聚集，若住家也懸掛類似物品，恐被誤認為招引信號，容易招來不必要的干擾。

此外，楊登嵙提醒，居家環境宜避免陰暗潮濕，白天應開窗引入陽光，讓空氣流通，以免形成好兄弟偏愛的氛圍，也較不易招致負面情緒與疾病；裝修用色避免大面積黑灰暗色系，宜以紅、橙、黃等暖色調搭配溫暖燈光，提升居家正面能量。

楊登嵙也指出，拱門、拱窗造型近似墓碑，容易聚陰，建議加以遮蔽；庭院樹木過於茂密者，宜提前修剪，若已進入七月，可用紅布條繫繞樹幹轉陰為陽。晚上睡覺鞋頭不宜正對床鋪，家中洋娃娃、人偶、神像數量也不宜過多，可用紅紙剪成硬幣大小貼於底座或腳下，作為趨避之用。

楊登嵙強調，開工動土、入宅、購屋、掛燈籠、掛風鈴等五項為鬼月期間特別禁忌，其餘居家環境相關提醒則不分時節，平常也應留意。

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